扶輪社攜手中華聖母基金會　烘焙彩妝打造失智友善

▲扶輪社攜手天主教中華聖母基金會，打造失智友善環境。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台北永恆扶輪社、台北和平扶輪社長期投入社區公益活動不遺餘力，為建立失智友善社區，特別南下嘉義與天主教中華聖母基金會攜手合作，於聖仁失智照護家園舉辦「愛使美永恆」失智症家庭關懷活動，現場特別邀請明星御用專業化妝師周曼薇、髮型師任善啓為多位失智長輩提供美妝美髮服務，還有規劃烘焙手作課，讓失智長輩重新感受自信與美麗。

許多長輩在失智前一直非常注重外表，扶輪社特別找來專業的彩妝師和髮型師熱情幫忙，上妝前還先幫長輩做好妝前護理，洗臉、去角質，當天社工和家屬還準備長輩最漂亮的衣服，讓長輩們在鏡頭前大秀時尚模樣；還特地規劃低糖烘焙課程，讓很多曾經是家庭主婦的長輩可以再次感受到自己的烹飪技能！即使很多事都記不得，但是一摸到打蛋器、麵糊刮刀等，他們仍然能夠輕鬆地完成各種烹飪任務，當小蛋糕在烤箱內飄出陣陣香味時，長輩們迫不及待的詢問著：「好了嗎？」，急著將愛的甜點分享給親愛的家人！

81歲的芙美阿姨，十分愛乾淨，喜歡漂亮東西，看到鏡頭都會臉部自動對焦，當今天穿上漂亮衣服，化妝打扮後，整個人的神情都變得不一樣，特別有精神。先生看到變美的芙美阿姨，直說：「你那ㄟ變得這麼水噹噹，像新娘子一樣！」兩人彼此互看，眼裡都是愛。眾人大力稱讚阿姨氣質出眾，阿姨害羞的雙手掩臉，眼睛笑得瞇瞇眼。女兒特地從新竹南下，為父母親記錄下這美好的畫面，感動的眼眶含淚，「爸媽好像回到以前年輕談戀愛的樣子，今天的畫面，我們永遠忘不了！」

從小在嘉義由阿嬤帶大的台北永恆扶輪社社長王俐云表示，對高齡者的照護問題特別有感觸,，也很希望自己能回饋家鄉，為長輩們多付出一點；加上自己的故鄉，失智症人口、老老照顧的情況愈來愈多，唯有打造友善失智環境，才能支撐每一個失智家庭。台北永恆扶輪社、台北和平扶輪社的代表們也表示，很榮幸能夠與天主教中華聖母基金會攜手合作，為更多失智家庭提供更多的關懷與幫助。他們希望透過這樣的活動，能夠讓更多人了解失智症家庭的需求，一起為建立友善社區努力。

天主教中華聖母基金會表示，照顧失智症長輩，除了專業照顧與陪伴，失智長輩需要更積極的認知活動，特別感謝台北永恆扶輪社等社團特地規劃失智症友善社區活動，替長輩及家屬圓夢，用彩妝、烘焙把長輩及家屬連結在一起，這對長輩來說是最好不過的生活功能訓練。期待未來透過聖仁失智照護家園利用空間創造互動共融，讓社區變成失智友善照顧基地，展現失智症友善社區的理想樣貌。