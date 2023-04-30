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參加完鄰居喪禮「男竟慘死家中」　同桌5人全送醫

參加鄰居家喪禮…隔天家屬見他「慘死家中」　5人送醫治療

▲越南一名男子參加完葬禮，隔天早上家屬發現他已在家中死亡。（圖／翻攝自docbao）

文／CTWANT

越南金甌省陳文泰縣6名男子前往鄰居家參加葬禮，6人同桌喝酒，沒想到隔天早上其中一名男子的家屬發現他已經死亡，另外5人則是頭痛、無力，被送往醫院接受治療。

綜合外媒報導，金甌省陳文泰縣慶平西北鄉人民委員會發出消息，指出單位對該地區疑似酒精中毒案件進行簡易報告，該事件造成1人在家中死亡，5人住院；初步消息顯示，4月26日上午8點左右，58歲的DVM先生被發現在家中死亡，另外一起同桌喝酒的5人，也被送往醫院，其中有3人情況危急，需要持續進行血液透析，至4月27日上午，三人均已脫離生命危險。據悉，6人都是酒精中毒。

病患家屬表示，此前這些人曾到慶平西北公社參加葬禮，同桌喝酒，吃飽喝足後，個個頭疼乏力，家人就帶他們去了醫院，目前案件還在調查當中。

其實2022年11月也曾發生類似事件，堅江省有14人在一名疑似酒精中毒死亡者的葬禮上，一起喝酒吃飯，隨後出現身體不適的情況，結果14人被醫生判定是甲醇中毒，其中有3人死亡。

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