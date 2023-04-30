火星5月入巨蟹！占星師示警恐多災　防核彈級金融風暴

▲李靜唯發文。（圖／翻攝靜唯老師臉書）

圖文／CTWANT

轉眼間2023年就要過去3分之1，台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，5月11日火星離開雙子進入巨蟹座，而火星是一顆破壞力超強的行星，這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣；巨蟹也跟糧食和安全感有關，所以隨著台灣大型食品工廠不斷失火，新一波的糧食危機可能再度延燒，還可能爆發核彈級金融風暴。

李靜唯在臉書表示，5月3日金星離開金牛進入雙子座與火星合相，又受到『計都』映射，一直到5/11火星才離開，金星象徵愛情和財富，雙子座代表好奇心與變化，加上金星受到『計都』相位影響，人與人之間情感方面容易出現困難與挑戰，可能會導致一些人果斷結束舊有的情感關係或是三心二意」。

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命理師提到，「5月11日最重磅的火星離開雙子進入巨蟹座，巨蟹座代表家庭情感關係，同時也象徵內心的安全感，而火星是一顆破壞力超強的行星！這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣！巨蟹也跟糧食和安全感有關，所以隨著台灣大型食品工廠不斷失火，新一波的糧食危機可能再度延燒」。

李靜唯指出，這段期間內，「烏俄戰爭造成全球稻米小麥民生物資嚴重缺乏，以及乾旱所引發缺水缺電的問題也會越演越烈！此外，火星又與位於水瓶座的土星產生相位，這樣的星象對於科技及新創產業十分不利，除了要面對原有的挑戰與壓力之外還會感受到前所未有的競爭和衝突。」

專家提醒，「巨蟹座也跟不動產及汽車業有關，4月歐美銀行倒閉潮才稍稍緩解，5月全球知名銀行商業不動產危機早已虎視耽耽，火星一待將是『兩個半月』，5-6月要特別注意這顆『未爆彈』對於金融市場核彈級的影響！此外，火星也跟突發的災難有關，所以有關地震洪水或火山爆發等『重創家園』的天災，以及大型廠房意外失火的狀況還是不得不防！」

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