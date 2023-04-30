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16歲足球員玩抖音毀容！全身76%燒傷　媽一看認不出

美國一名16歲少年進行抖音挑戰，結果嚴重燒傷。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲美國一名16歲少年進行抖音挑戰，結果嚴重燒傷。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

TikTok（抖音）挑戰爭議多，時常傳出受傷甚至死亡事件。美國北卡羅萊納州有一名16歲少年，和朋友製作噴火器時，竟意外爆炸，導致嚴重毀容，全身有近8成燒傷，完全無法辨識。

梅森（Mason Dark）本月23日和朋友進行一項危險的TikTok挑戰，用噴漆罐和打火機製作一個噴火器，沒想到期間突然爆炸，將他炸得面目全非，傳出一聲巨響，接著他立刻跑出去，脫掉他的襯衫並跳進附近的一條河裡，以緩解燒傷，但皮膚整個燒焦了。更糟糕的是，因為撕下燃燒的襯衫，背部造成T字形的3度灼傷，而且還可能被河水感染，這2個舉動導致病情惡化。

梅森立刻跳進河裡，希望緩解燒傷。（圖／翻攝自YouTube）

▲梅森立刻跳進河裡，希望緩解燒傷。（圖／CTWANT提供）

梅森的媽媽霍莉（Holli Dark）接受《WRAL》訪問，透露在睡覺的時候，接到兒子好友的電話，告知發生意外，「我討厭經歷這個，真的很希望能讓孩子知道事情的危險，以及他們為了好玩而必須承擔的風險」。

霍莉指出，兒子被緊急送往燒傷中心，診斷全身有76%的燒傷面積，她相當難過，完全無法辨識兒子的臉，後來接受植皮手術，「看著皮膚慢慢癒合，就像在草坪上播種一樣」。

據了解，梅森是一名非常活躍的足球運動員和田徑運動員，但未來6個月只能在燒傷中心度過，等到傷口癒合，還有好一段時間要等，他的奶奶海蒂（Heidi Simpson）發起GoFundMe募款活動，希望幫忙籌到醫藥費和其他費用。

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