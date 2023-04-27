像「忍者龜殼」！19月大寶寶罹罕病　75%背部長出「黑腫塊」

▲寶寶背部長出黑腫塊如同龜殼。（圖／Twitter／@healthmeup）

圖文／CTWANT

美國一名1歲7個月大的寶寶，背部突然長出黑色腫塊。原先父母以為是胎記，沒想到黑腫塊面積日益增大，就像龜殼一般，前往醫院檢查後才知道，原來男孩的是罹患「先天性黑色素痣」。

根據《每日星報》報導，美國一名1歲7個月大的寶寶詹姆斯（James McCallum），背部突然出現黑色腫塊，並開始結痂。起初父母不以為意，以為只是胎記，沒想到背部腫塊竟越來越大，父母才立即將詹姆斯送往醫院檢查。

經醫生檢查後發現，詹姆斯罹患的是「先天性黑色素痣」，新生兒的發生率約1%，且長這麼大的並不常見，這種痣也會因為色素細胞發育不良，形成良性畸形；而目前腫塊已經長大到覆蓋了他背部75%的面積，並且仍持續不斷擴大，對詹姆斯的行動有著非常大的限制。

2022年2月間，詹姆斯成功進行了第一次「先天性黑色素痣」去除手術，並對大腦和脊椎進行了核磁共振檢查，藉以評估腫塊是否在內部也有生長。同年5月，詹姆斯完成了第2次的手術，移除大部分的腫塊，恢復正常生活。

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