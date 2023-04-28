陸委會批馬英九「在希臘失態」　令國人無法容忍

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會28日晚間表示，前總統馬英九在希臘的一場座談會，對我國憲法提出作了個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾，「呼籲馬前總統不應該一再作出讓國人無法容忍的舉措。」

陸委會提到，近年來在中共當局刻意持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受「一個中國原則」，並一再聲稱台灣是必需接受中共統治，「我政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。」

陸委會指出，「馬前總統不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事。」

▼馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／馬英九辦公室提供）



陸委會強調，「馬前總統不應刻意忘記，2015年11月在新加坡與習近平會面時，他是接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的『一個中國，各自表述』的說法。如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？」

陸委會呼籲，「國人在面對中共持續對我國施壓，企圖迫我國投降的情境下，更需要朝野團結一致，共同捍衛國家的尊嚴與發展。」

最後，陸委會還說，「再度呼籲馬前總統不應該一再作出讓國人無法容忍的舉措。」