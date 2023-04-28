　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會批馬英九「在希臘失態」　令國人無法容忍

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會28日晚間表示，前總統馬英九在希臘的一場座談會，對我國憲法提出作了個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾，「呼籲馬前總統不應該一再作出讓國人無法容忍的舉措。」

陸委會提到，近年來在中共當局刻意持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受「一個中國原則」，並一再聲稱台灣是必需接受中共統治，「我政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。」

陸委會指出，「馬前總統不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事。」

▼馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／馬英九辦公室提供）

▲▼馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／記者崔至雲攝）

陸委會強調，「馬前總統不應刻意忘記，2015年11月在新加坡與習近平會面時，他是接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的『一個中國，各自表述』的說法。如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？」

陸委會呼籲，「國人在面對中共持續對我國施壓，企圖迫我國投降的情境下，更需要朝野團結一致，共同捍衛國家的尊嚴與發展。」

最後，陸委會還說，「再度呼籲馬前總統不應該一再作出讓國人無法容忍的舉措。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
機車逆向猛撞轎車！騎士乘客「一秒噴上天」慘死　驚悚片曝
鳳梨被日本AV女優指名！　「私訊約見面」他秒答應曝對話
「鯨魚」押解返台！　警政署長帶隊親赴桃機
快訊／總統參選人又+1！「前縣長」宣布參選2024
快訊／金錢豹創辦人袁昶平遭羈押禁見
四川情侶深夜闖教室「交換DNA」！上百同學堵門口圍觀
暴打澎湖人遭肉搜！「朕武公司」負責人道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會批馬英九「在希臘失態」　令國人無法容忍

快訊／總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

出席希臘爐邊對談　馬英九：九二共識是兩岸和平的護欄

彰化議長改支持郭台銘選2024　「挺侯」胞姊謝衣鳯：有各自考量

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

快訊／美國「P-8A反潛機」通過台灣海峽　國防部：狀況均正常

海委會成立5週年！做好「三安四海」　管碧玲：繼續埋頭苦幹

「天坑」建商關係圖曝！13樓變35樓、停工又復工　他：楊文科說清楚

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

妻被尪套濾鏡露不耐煩神情　聽「妳是公主」語氣秒轉換

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

陸委會批馬英九「在希臘失態」　令國人無法容忍

快訊／總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

出席希臘爐邊對談　馬英九：九二共識是兩岸和平的護欄

彰化議長改支持郭台銘選2024　「挺侯」胞姊謝衣鳯：有各自考量

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

快訊／美國「P-8A反潛機」通過台灣海峽　國防部：狀況均正常

海委會成立5週年！做好「三安四海」　管碧玲：繼續埋頭苦幹

「天坑」建商關係圖曝！13樓變35樓、停工又復工　他：楊文科說清楚

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

字母哥搬出喬丹稱「公鹿沒失敗」　巴登霍澤被爆帥位不穩

泰樂狀況其實很好　曾總：剛好有串連

新北街頭藝術工作坊　即日起開放報名

格林改當替補打出心得　勇士明天拚4連勝晉級次輪

澎湖孝子遭拉下車暴揍！朕武公司負責人「還原經過」：怕他肇逃

U17中華女足3比0不敵澳洲　止步亞洲盃資格賽

最準保全！阿修羅轟新高6記三分　劉孟竹透露還會Logo Shot

新北動物防疫登上國際　侯友宜出席世界獸醫師大會

樂高體驗店信義A11登場！Defender、福特GT模型展出　還送小禮物

普發6000請媽媽吃大餐　點8號套餐優惠送好禮

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

政治熱門新聞

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

訪美行程結束返台　柯文哲正式宣布參選總統

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

郭台銘：我當選共機就不會繞台

對決王世堅？李明璇：主委已三顧茅廬

馬英九希臘論壇又被改頭銜了！　變「中華台北前國民黨主席」

柯文哲斷開郭台銘　傳520正式宣布參選總統

藍議員憂少子化竟扯同性婚：一年幾百對多恐怖

賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

朱立倫拍板　傳5/20後徵召侯友宜

他挖「天坑」建商關係圖：楊文科說清楚！

柯文哲明天沒有要登記　民眾黨：展開幕僚作業、擇期領表

更多熱門

相關新聞

變前國民黨主席！馬英九希臘行職稱又被改　他嘆明顯矮化：應展現風骨

變前國民黨主席！馬英九希臘行職稱又被改　他嘆明顯矮化：應展現風骨

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），但在官網的職銜卻一改再改，目前則為「中華台北國民黨前主席」（Former President of the Kuomintang party - Chinese Taipei）。綠委28日表示，馬英九只有一個頭銜就是中華民國前總統，這的確是很明顯矮化，馬英九應展現護衛台灣的風骨，不要被矮化還要去。

馬英九希臘論壇頭銜「四度更改」　外交部：明顯受背後惡勢力指使

馬英九希臘論壇頭銜「四度更改」　外交部：明顯受背後惡勢力指使

馬英九希臘論壇又被改頭銜了！　變「中華台北前國民黨主席」

馬英九希臘論壇又被改頭銜了！　變「中華台北前國民黨主席」

馬英九「台北前領導人」仍不改？　希臘急手寫「President Ma」

馬英九「台北前領導人」仍不改？　希臘急手寫「President Ma」

馬英九「台北前領導人」稱謂仍未改　周美青昔因矮化「暫緩訪日」

馬英九「台北前領導人」稱謂仍未改　周美青昔因矮化「暫緩訪日」

關鍵字：

陸委會馬英九希臘

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

百想／宋慧喬《黑暗榮耀》封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了

百想／林智妍《黑暗榮耀》奪女配　放閃男友李到晛：帥爆了，涎鎮

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

網公認「最小氣星座」Top6

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

妻被尪套濾鏡露不耐煩神情　聽「妳是公主」語氣秒轉換

妻被尪套濾鏡露不耐煩神情　聽「妳是公主」語氣秒轉換

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面