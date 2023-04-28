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馬英九希臘論壇頭銜「四度更改」　外交部：明顯受背後惡勢力指使

▲▼馬英九的頭銜目前又被改成「中華台北國民黨前主席」。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇網站）

▲馬英九的頭銜目前又被改成「中華台北國民黨前主席」。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇網站）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），但其在論壇官網的職銜卻一改再改，之前已改了四次，目前則為「中華台北國民黨前主席」（Former President of the Kuomintang party - Chinese Taipei）。對此，外交部28日回應，論壇行徑詭譎反覆，明顯受到背後惡意勢力的指使，予以最嚴厲譴責，且將不再回應此事。

馬英九24日赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，其官網職銜卻被寫為「台北前總統」（Former President of Taipei），經外交部協調後，論壇將馬英九頭銜改為「台灣前總統」（Former President of Taiwan）。不過，在活動前夕卻又改為「台北前領導者」(Former leader of Taipei)。

後來，馬英九出席開幕式，當面向希臘總統Katerina Sakellaropoulou反映稱謂問題，希臘總統除致歉外，也請主辦單位更正，但昨日卻被發現仍未更正。馬辦下午發出新聞稿表示，德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。然而，截至目前，馬英九職銜又再次被改成「中華台北國民黨前主席」。

對於馬英九職銜不斷被更改，外交部今日回應，在主動察覺希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁誤植馬前總統名銜後，第一時間即向主辦單位表達嚴正抗議並力洽要求更正。該論壇雖一度更正馬前總統名銜，數日以來卻又多次變更，目前更修改爲「中華台北國民黨前總統」（Former President of the Kuomintang party-Chinese Taipei），行徑詭譎反覆，明顯受到背後惡意勢力的指使。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家的地位不容置疑，外交部堅定捍衛我國主權地位，並致力維護我國卸任元首應有之尊嚴。對於「德爾菲經濟論壇」肆意變更馬前總統名銜，外交部予以最嚴厲譴責，該論壇主辦單位及其背後惡意勢力刻意操弄的伎倆昭然若揭，外交部不會隨之起舞，將不再回應此事。

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