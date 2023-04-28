變前國民黨主席！馬英九希臘行職稱又被改　他嘆明顯矮化：應展現風骨

▲馬英九的頭銜目前又被改成「中華台北國民黨前主席」。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇網站）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum），但在官網的職銜卻一改再改，目前則為「中華台北國民黨前主席」（Former President of the Kuomintang party - Chinese Taipei）。綠委28日表示，馬英九只有一個頭銜就是中華民國前總統，這的確是很明顯矮化，馬英九應展現護衛台灣的風骨，不要被矮化還要去。

馬英九24日赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，其官網職銜卻被寫為「台北前總統」（Former President of Taipei），經外交部協調後，論壇將馬英九頭銜改為「台灣前總統」（Former President of Taiwan）。不過，在活動前夕卻又改為「台北前領導人」(Former leader of Taipei)。

後來，馬英九出席開幕式，當面向希臘總統Katerina Sakellaropoulou反映稱謂問題，希臘總統除致歉外，也請主辦單位更正，但昨日卻被發現仍未更正。馬辦下午發出新聞稿表示，德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。然而，截至目前，馬英九職銜又再次被改成「中華台北國民黨前主席」。

民進黨立委羅致政表示，馬英九只有一個頭銜就是中華民國前總統，任何不同稱呼就是矮化，而且被改了很多次，用什麼身分應該一開始就要說好，如果是用國民黨前主席或前台北市長身分，去之前就要說好，馬英九為去而去，不惜犧牲台灣和國家尊嚴和地位非常遺憾。

民進黨立委許智傑則指出，這的確是很明顯矮化，前第一夫人周美青訪日時也曾因遭到矮化暫緩出訪，希臘用這種矮化頭銜，馬英九應該也要表態，才能表現出馬英九護衛台灣的風骨，不要被矮化還要去。

對於馬英九職銜不斷被更改，外交部今日回應，在主動察覺希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁誤植馬前總統名銜後，第一時間即向主辦單位表達嚴正抗議並力洽要求更正。該論壇雖一度更正馬前總統名銜，數日以來卻又多次變更，目前更修改爲「中華台北國民黨前總統」（Former President of the Kuomintang party-Chinese Taipei），行徑詭譎反覆，明顯受到背後惡意勢力的指使。

