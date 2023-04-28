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成大工設112級畢業設計南展　「黎明俱樂部」開幕

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長（左2）等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午在台南美術館二館跨域展演廳揭幕，現場展出40位設計師19件特色展品，從健康與福祉、工業化、創新與基礎建設、永續城鄉等聯合國永續發展宣言「SDGs」出發，透過各大主題傳達「解決與陳述」的真諦，緊扣成大現正推行的SDGs未來藍圖。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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成大沈孟儒校長、助理副校長兼博物館館長吳秉聲教授、藝術中心主任馬敏元教授、規劃與設計學院院長陳建旭教授、工設系系主任周君瑞教授、工設系友會會長吳大川，以及業界設計師皆到場給予熱烈支持。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沈孟儒校長致詞時期勉畢業生們，面對未來除了要有也要有軟實力，也就是心懷感恩，為社會貢獻。助理副校長吳秉聲則指出，統合校園人文藝術發展的層次，不只是在校園蓬勃發展，也要能跨越到校園之外，與各大場館合作。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

策展團隊也帶領沈孟儒校長與校內外貴賓，一同鑑賞現場19件傑出設計作品，其中綠白色未來感造型的「新型態共享移動載具」是現場亮點之一，充分展現對未來輕型交通工具的廣闊設計觀點。「城市鳥類共生」、「野火救災移動載具」則釋放出對增進世界安全福祉的遠大目標，每一件作品都值得細細品味。

4月29、30日將推出三大項體驗活動：沐MU－互動式調酒體驗、浯獅KINSEI－風獅爺彩繪及故事體驗、兒童後設認知桌遊體驗，開放全台民眾、台南市民自由報名，一起走入如破曉瞬間般閃耀、用設計美學精心打造出的「黎明俱樂部」。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「黎明俱樂部」從文案到視覺設計都以 神秘、華麗、熱鬧 為主要元素，旨在貼合俱樂部充滿生活氣息與狂歡氛圍的主題形象。策展團隊幹部蘇子崴表示，黎明指的是他們每一個共同歡笑、揮灑汗水的策展時光，俱樂部則象徵工設系團隊合作的和氣、熱情氛圍，加上充滿神秘感的粉絲團文案，就是要大家「沈浸式」近距離體驗本次畢業展會的極致魅力。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黎明俱樂部三大體驗活動，是由團隊內的3個不同作品作小組分支。各組體驗活動參展人數編制有限，旨在營造出更好的體驗氛圍。主辦方希望觀展人來到黎明俱樂部，就像來到設計過程中狂想交流的集會所，可以讓大眾了解設計當下的思考火花、美學碰撞，更能與在地連結，實現產學合一。

成大工設112級畢業設計南展採「南部獨立設計策展」，從規劃到執行耗時1年多，初期面臨經費不足的問題，花費許多時間尋求企業與學界贊助，最後獲得了沈孟儒校長的大力支持，以及教育局的經費補助，終於得以一圓在南美二館辦展的「設計夢」。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇子崴提到，策展期間，團隊每一次發表會都邀請不同領域的業師蒞臨指導，可以針對不同學生的需求，直接分享業界的設計視角，提供精神跟技術面的支持，加之以大家的積極合作，才得以成就這樣的精彩成果。

▲國立成功大學工業設計學系112級畢業設計南展「黎明俱樂部」，28日上午10時，在台南美術館二館跨域展演廳熱烈揭幕，成大沈孟儒校長等人到場給予熱烈支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，身為成大工業設計系的學長姐，黎明俱樂部想對下一屆策展學弟妹給與祝福：「不要量力而為，而要不自量力！」蘇子崴說明，畢業展旨在呈現4年的學習成果，思考上不用太保守，更不必盲目追求合理性與支持感，反而要挑戰自己、勇於描繪對未來的想像！

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