快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

記者邱中岳／台北報導

雙北市爆發2幫派，11天內互轟67槍的情事，導火線就係因當初竹聯幫弘仁會，因250萬元的洗錢金流，與華山會發生糾紛，為了立威衍生出雙北連續的槍擊案件，弘仁會更拿出衝鋒槍，朝對方當鋪狂掃51槍，幕後主使者「鯨魚」也立刻避走馬來西亞，刑事局國際科也掌握情資也在28日，由科長李泱輯帶隊，前往馬來西亞將人帶回台灣，預計在晚上7時30分許抵台。

▲弘仁會鯨魚潛逃馬來西亞，刑事局28日將人押解回國。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，弘仁會不滿對方叫小弟持改造氣槍前往開槍，竟找來未成年少年到土城當鋪狂轟3槍。

華山會成員，又在弘仁會「鯨魚」的座車黑色Alphard休旅車底裝上GPS定位器，最後找2人前往開槍，雙方還一路從北市中山區追逐到新北市板橋區，最後鯨魚座車共被開了13槍。

弘仁會大哥「鯨魚」不滿被開槍，立刻找來未成年少年，持改造衝鋒槍，當街前往新北市土城區的華山會當舖狂轟51槍，直接將當舖鐵門打歪，整個畫面也被路人拍下，當時嚇壞許多民眾。

事後追查出，幕後主使鯨魚逃往馬來西亞，目前刑事局也立刻前往逮人，目前已經登機，搭乘華航CI-722，預計在晚上7時30分抵台。