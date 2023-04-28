大甲媽回鑾！孝女「為癌父祈福」雙腳起水泡…堅定喊：想走完全程

▲大甲媽回鑾，女隨香客為癌父祈福，走到雙腳起水泡。（圖／宏仁醫院提供，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入第7天，28日上午回鑾時特別駐駕彰化縣員林市宏仁醫院，一名孔姓隨香客因雙腳起水泡向醫院求助，孔女透露，自己是為了幫癌父祈福參加遶境，但因沒有經驗，雙腳起水泡多日，但狀況愈來愈嚴重，只好求診，但她仍想走完全程。

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大甲媽9天8夜遶境行程，駐駕點並非都只有宮廟，很特別的是也有醫院，28日上午大甲媽回鑾就駐駕員林市宏仁醫院，今年除安排多位白袍醫師扛轎，36執事團也特別首度進入醫院內繞行祈福，一名氣切長期臥床、需要使用呼吸治療器的楊姓病患，事前得知大甲媽鑾轎要駐駕就非常期待，今天由醫護團隊協助坐輪椅下樓參拜，雖然無法講話，但點頭示意內心很高興，等這一天等很久了。

宏仁醫院呼吸治療師張媛禎說，楊姓患者臥床一年多，氣切後心情很沮喪，但過去楊姓患者都有跟隨大甲媽進香團參拜，得知大甲媽今天會駐駕宏仁醫院，事前內心就很滿滿期待，今天院方特別把呼吸器移到醫院一樓門口，讓楊姓病患能參拜大甲媽、醫療媽圓夢，楊姓患者也很高興。

28日清晨宏仁醫院與大甲鎮瀾宮醫療團就在醫院門口設立醫療站，無償為香客提供醫療服務，大甲鎮瀾宮醫療團團長李俊穎特別提醒，有使用慢行處方箋的香客用藥一藥一定要準備充足，避免流汗受潮，鞋帶更要綁緊避免意外，看似小動作，但都是很多隨行香客會遇到的狀況。

一名孔姓女香客，徒步回程行經宏仁醫院，因雙腳起水泡求助，宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎查看傷勢後由護理人員包紮，孔姓香客透露，為了幫癌父祈福，因此由弟弟及老公陪同首度隨行大甲媽，不過因為沒經驗，雙腳起水泡多日，越來越嚴重才求診，但仍想走完全程。