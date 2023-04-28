張國煒控「一聯盟一航廈」霸占資源　華航反批：會吵的小孩有糖吃

▲星宇董事長張國煒批華航工會要求桃機一聯盟一航廈的訴求只是想霸占資源，華航工會反擊揚言提告。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

星宇航空董事長張國煒27日在台北-洛杉磯航線首航後，在機上接受媒體訪問時重砲開轟，其中提到桃園國際機場第三航廈的分配問題，認為華航工會訴求「一聯盟一航廈」的方式在台灣無法成立，且認為只是想霸占資源而已，還稱航空公司搶航廈只在台灣看過「好好笑」。對此，華航企業工會下午發出新聞稿反擊，直指張國煒刻意扭曲他們的主張，令人遺憾，他們也不排除提告，以正視聽。

桃機第三航廈預計在2026年完工啟用，航空公司如何分配引發議論，星宇航空也有意爭取，張國煒今透露他認為星宇是有機會的。張國煒提到，華航工會以國外一聯盟一航廈的方式為訴求，在台灣是無法成立的，因為台灣三大航空聯盟的流量不平均，主要是星空聯盟最大、天合第二，寰宇一家幾乎沒有。他認為一聯盟一航廈與旅客轉機是否方便一點關係也沒有，直言該訴求不合理，「想霸占機場資源而已」。張國煒還說，台灣不重視機場建設，新加坡樟宜機場已經蓋到第五航廈了，桃機第三航廈還不知道何時完成，航空公司還要搶航廈，很好笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航企業工會下午發出新聞稿回應張國煒，強調一聯盟一航廈的訴求是基於全體國人出入國門之便利性等公眾利益考量為初衷，「張董事長刻意扭曲本會主張，令人遺憾」。

華航工會表示，針對桃園機場航廈的不當分配，他們提出符合國際潮流的「一聯盟一航廈」，希望政府相關單位傾聽人民的心聲，讓國人感受政府建設重大公共工程的用心與專業，也讓外籍旅客因良好的機場設施規畫而提升對於台灣的國際印象。「本會從未要求甚至提及華航要獨占第三航廈，何來霸占機場資源之說？」認為張國煒刻意扭曲工會訴求，向社會大眾傳達錯誤訊息，「身為享有豐富媒體資源的公眾人物，其行為委實令人遺憾，華航工會亦不排除提告，以正視聽。」

華航工會也提到，桃園機場有八成的運量是由三大國際航空聯盟載運，張國煒以各航空聯盟發展不成熟為由，反對一聯盟一航的訴求「顯然另有所圖」。他們指出，航空聯盟會員或有消長，但國際趨勢是一致的；而航空聯盟在台灣運作也相當成熟，兩大主要航空公司（華航與長榮）即分屬天合聯盟與星空聯盟，以疫前桃機的統計數字來看，三大國際航空聯盟會員航空公司乘載旅次，已佔桃園機場總旅次約八成之多。「換言之，非屬三大聯盟的星宇航空以一新興之小眾市場卻欲利用會吵的小孩有糖吃的公關宣傳手法來鯨吞航廈分配。」

華航工會表示，張國煒是「天之驕子」，星宇航空成立之初受到交通部民航局諸多呵護，他們呼籲張國煒在擴張事業版圖之餘，也不要忘了照顧基層員工的勞動權益。他們透露，曾有星宇的空服員透過管道尋求協助，因公司報到地點荒涼，大眾交通工具抵達不便，致使勞工上下班的交通時間會拉的很長，但星宇航空卻拒絕提供交通車，僅有機場航廈往返公司的接駁車。但機組員上下班時間卻大多是在一大早或是深夜，因此只好坐計程車或是白牌車上下班，每月交通費竟至少就有7、8千元，「還望張董事長在心心念念航廈分配問題之餘，應更積極妥適的照顧基層員工，不要當慣老闆。」

更多鏡週刊報導

【張國煒討遺產】長榮家族遺囑官司 張國煒二審勝訴可獲逾140億

星宇股價狂飆後暴跌 他自爆買在頂樓「賠900萬」：怎告訴家人

股價狂瀉「韭菜組自救會」 星宇航喊冤：張國煒1張都沒賣