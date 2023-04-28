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搶命畫面曝！高二生深夜騎車自撞　「身軀變形」趴地魂斷孝順街

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，18歲的楊姓高中生騎機車自撞分隔島重傷，送醫搶救後仍宣告不治。當時正好有民眾路過趕緊報警，著急地在旁邊等待救護人員抵達。

▲▼ 高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，楊姓高中生。（圖／民眾提供）

▲剛滿18歲的楊姓高中生自撞分隔島身亡。（圖／民眾提供，下同）

警方初步了解，楊姓高中生考領駕照約1個月，28日凌晨1時許騎著機車外出，沿同盟一路向西行駛，行經孝順街口時，因不明原因失控自撞分隔島，當場陷入昏迷。

▲▼ 高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，楊姓高中生。（圖／民眾提供）

▲救護人員到場發現楊生無呼吸心跳，緊急進行CPR。

有路過民眾發現連忙報警，雖然心急想幫助，但當時楊生臉部朝地沒有動靜、四肢變形，擔心傷況加重，只能暫時在一旁等候，待救護人員到場時，也依舊全程站在一旁觀察，希望少年沒事。

而救護人員到場發現楊生身上無明顯外傷，但已無呼吸心跳，先慢慢將楊生轉為正面進行CPR，再放上擔架後送往醫院搶救，惟其傷勢過重，最終仍回天乏術，宣告不治。

▲▼ 高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，楊姓高中生。（圖／民眾提供）

▲後方路過民眾在車禍發生後立刻報警，焦急等待救護人員到場。

據附近住戶表示，他聽到外頭有機車「雷殘」的刮地聲，探頭一看才知道發生車禍。

經院方抽血檢測後，確認楊生沒有酒駕，警方初判肇因疑為操控不慎滑倒自撞，詳細原因仍待進一步分析鑑定。

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