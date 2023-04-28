18歲孝孫白天上課晚上打工…下班自撞亡！阿嬤急診室見屍哭癱

記者許宥孺、黃資真／高雄報導

高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，18歲楊姓高二生騎機車自撞分隔島重傷，送醫搶救後仍宣告不治。與孫子同住的阿嬤趕往急診室得知此事，哭倒癱軟在地。

▲楊姓高中生深夜自撞分隔島身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）



18歲楊姓高二生考領駕照約1個月，28日凌晨1時下班後騎機車準備返家，沿同盟一路向西行駛，行經孝順街口時，疑似操控不慎自撞分隔島，救護人員到場時楊生已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

據悉，楊生與阿嬤、嬸嬸同住，2人接獲消息後第一時間抵達醫院，隨後媽媽從其他地方趕到，醫生當時也通知家屬情況不樂觀，要有心理準備。

▲楊生當場失去生命跡象，送醫急救不治。（圖／民眾提供）



警方到醫院做筆錄時，詢問阿嬤是否知道楊生深夜出門去哪裡，但阿嬤也不清楚，只知道孫子要騎車回家，之後院方通知經搶救後仍不治，阿嬤當場情緒潰堤，哭到身子癱軟，需要一旁家屬攙扶。

據楊男就讀的高中校長表示，楊男為二年級電機科學生，很懂事、肯上進，在校成績、考取證照都表現優異，英文方面也努力加強，只要有任何對於就業有幫助的，他都會去涉略。3月份考取駕照後，買了機車後也努力打工賺錢，至今打工不到1個月，可能還在適應白天上課、晚上上班的生活。

楊生平日和同學都處的不錯，在校人緣很好，同學獲知消息後都很悲痛，心急問老師什麼時候可以去看他。校方也和家屬聯繫，會盡最大全力協助家屬處理後事。