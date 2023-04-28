竹北天坑吞特斯拉「縣長5分鐘快閃」　楊文科今飛日本3天被罵爆

記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案周邊連續發生塌陷、下沉工安問題引起重視，27日的天坑受災戶除了特斯拉車主外，還有隔壁社區的全體住戶。昨日下午，社區委員會立刻發函給縣府與豐邑建設公司，除了要求停工外，還要全面盤查、鑑定，以及向該社區回覆後才能復工。

「大有可為」社區蔡主委表示，昨日早上發生坍塌後，社區住戶非常關切相關安全問題，下午管委會立刻以掛號形式函文給新竹縣政府與豐邑建設公司，敦請縣府依照「新竹縣建築爭議事件處理辦法」要求豐采520興建工程立即停工，後續進行有效安全措施，經鑑定、報核，向社區確認結果後才能復工。此外，如果有確實侵害社區權益部分，也不排除提出求償。

▲新竹縣府對於豐邑建設的道路下沉、塌陷問題始終拿不出解決辦法，讓住戶抱怨連連。 （圖／翻攝鄭朝方臉書，下同）



今(28)日，楊文科縣長按既定行程，帶隊率領前新竹縣長邱鏡淳、在地藝術家等約170人搭乘首航包機前往日本宮崎縣，進行為期3天的交流，然而對比昨日楊現場停留在現場的時間，實在「天差地別」。

竹北市民代表陳禹同拿出昨日拍照的時間回顧，他說，楊文科大約10點50分左右抵達現場，之後稍微看了一下坑洞，此時媒體瞬間圍上「堵麥」，聯訪完後楊文科就直接離開，前後大約只有5分鐘，就像是專程來露臉拍照打卡的。他認為，發生這麼嚴重的工安意意外，縣長就算無法整個上午都在現場，至少也要坐鎮指揮個一段時間，傾聽民眾訴求、封存證據、待檢察官抵達現場進行初步勘查後才能離開。

▲▼陳禹同拿出手機調出照片拍照時間。（圖／市民代表陳禹同提供）



社區主委氣憤的說，楊縣長「離民眾很遙遠」，不止短暫停留5分鐘，就連他想要上前陳情，都被隨扈阻擋在外，嘲諷「5分鐘大概就是撒泡尿的時間而已」。不只縣長，「最不要臉的是豐邑事發當下還在施工，要等縣府發函(才能停工)，從上午10點多發生坍塌到中午，都沒有(豐邑)高階主管到現場關心」，令他非常寒心。

蔡主委說，縣府是大家長，要保障縣民免於恐懼，「事發露個臉拍照隔天就去日本， 工務課又把球踢給竹北市長，還請你好好監督一下！」他表示，同意復工是縣府，出事就卸責給市府（竹北市公所），楊文科沒有連任壓力，現在也不演了，明明縣府大小活動贊助名單都有豐邑，質疑縣府如何客觀認定工程安全。

▲▼附近居民不滿縣府消極無作為，明明縣府大小活動贊助名單都有豐邑，質疑縣府如何客觀認定工程安全，甚至楊文科縣長短暫露臉後隔天（今天）就飛日本，而把問題丟給市公所。

▲豐采520周邊道路多次出現坑洞、下沉或塌陷問題。（圖／記者陳凱力攝）