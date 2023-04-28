指揮中心5／1解編　矢板明夫大讚台灣防疫：世界會記住你們的成就

▲指揮中心終場記者會。（圖／指揮中心提供）

記者皮心瑀／台北報導

由於新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，27日舉辦終場記者會。日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，作為一個有幸在疫情期間生活在台灣的外國人，他對台灣的防疫團隊充滿了感激，「世界會記住你們的成就。你們的功勞將永留青史。」

中央流行疫情指揮中心27日表示，隨著嚴重特殊傳染性肺炎將自第5類法定傳染病改為第4類，指揮中心將同步解編，防疫回歸常態化。

在終場記者會上，前衛福部長陳時中特別到場，直言「感觸很深，打了很多仗，一直跟大家站在一起，過去決策有痛苦、辛苦和心酸，但是代表對人民的負責。」

矢板明夫說，在新冠肺炎蔓延全世界造成人心惶惶的時候，台灣的疫情指揮中心每天的記者會，發揮了極其重要的作用。在那一段期間，每天下午兩點準時打開電視、拿出手機，收看指揮中心的記者會，曾經是很多台灣人的生活習慣。每天的記者會，都可以讓記者問到飽。即時、正確的信息提供，顯示了台灣政府的公開透明，以及民主社會的韌性。

矢板明夫指出，在全世界都籠罩在疫情恐慌之下的時候，台灣堅守了5百多天，後來到了Omicron流行時破防，但是無論是重症率、還是死亡率，和其他國家比起來，都控制在很低的範圍內。

矢板明夫表示，指揮官和團隊的努力，相信大部分的人都看到了，作為一個有幸在疫情期間生活在台灣的外國人，他對台灣的防疫團隊充滿了感激。