指揮中心5月退場　國民黨憶「5缺5亂」：台防疫韌性全球倒數第2

▲國民黨上午召開「超慢部署，五缺之亂，民進黨成台灣疫情破口回顧」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，國民黨今（27）日召開「超慢部署 五缺之亂 民進黨成台灣疫情破口回顧」記者會，回顧三年多的防疫，前指揮官陳時中與蔡政府在應對「與疫情共存」的態度上，給各界的觀感不僅是「過度散漫」，事前管控與準備方式，又是「四大皆空」：缺疫苗、缺快篩、缺藥品、缺整合，導致民怨四起，更造成台灣近2萬人因確診不幸離世，這樣的代價，民進黨政府難辭其咎。

文傳會副主委林家興列出三年防疫大事紀中，總回顧「五缺五亂」的問題，缺口罩導致口罩之亂、缺疫苗導致疫苗之亂、缺快篩導致快篩之亂、缺藥物導致藥物之亂，最重要是蔡政府缺同理心導致當國人需要各項防疫物資時，政府沒有超前部署，讓各項亂象更為嚴重。

林家興指出，去年蔡英文總統慶祝抗疫一千天時，可以看到美國《彭博社》（Bloomberg）在去年6月所公布的最後一份全球防疫韌性榜單（Covid Resilience Ranking），台灣竟然是倒數第二，輸給大陸、香港、巴基斯坦，只贏過俄羅斯，蔡總統還好意思開慶祝會？蔡總統說「讓世界看到台灣」，是看到台灣執政當局應變能力如此之差嗎？指揮中心雖落幕，但指揮過程中荒腔走板、治理無方，國人都會深刻記得。

新北市議員黃心華指出，防疫過程中，對於認真的公務人員及醫護人員應該予以肯定與認同，但政府高層因為自身政治意識型態做出的決策，讓國人平白付出無辜的生命，希望在這1197天防疫指揮中心的歷史，政府能學到教訓，未來能將傷害降到最低。

發言人楊智伃首先感謝在防疫期間辛苦的一線醫療人員，「有你們的堅守、台灣民眾的配合，我們才能有現在的平安與健康」，然而在疫情期間，衛福部及指揮中心，卻當一線醫療人員的豬隊友，指揮中心就好像執政黨的「類競選總部」，只為了自身政治利益，不斷想透過包裝掩蓋醫療人員瀕臨崩潰、迫在眉睫的勞權、安全、薪資待遇、血汗職場問題。她列舉陳時中當時的經典語錄，包括被問到確診怎麼辦時說「自主應變、「類普篩、微解封、超前部署、責任來我就扛、校正回歸」；疫情高峰被徵召選舉時說「政務官體系是自由業」等。

楊智伃表示，指揮中心解編之際，政府部門更沒有藉口繼續忽視這些台灣醫療體系累積的病灶，她呼籲對於醫護的訴求，民進黨政府別再裝睡了，包括職業安全，杜絕血汗職場；醫護人權，杜絕次等醫護；合理休假，杜絕操時過勞；合理薪資，杜絕廉價護理；低護病比，杜絕護理阿信；防疫津貼，杜絕院方黑幕等，蔡政府應該儘速解決。她強調，國民黨會成為醫護人員的後盾，繼續為真正的勇士與戰士們發聲，再次感謝一線的醫護人員，「你們才是真正的抗疫英雄」。

林家興最後指出，三年疫情，台灣社會各行各業都很辛苦，國民黨基於負責任的在野黨角色，必須監督政府，但民進黨面對人民的質疑，不但經常是問A答B，而且還「假回答、真抹黑」，「什麼時候中央疫情指揮中心變成抹黑造謠中心？什麼時候打擊疫情變成打擊在野黨？什麼時候拚防疫變成拚政治？」他強調，當初還敢說萬華是破口，民進黨才是台灣疫情最大的破口。