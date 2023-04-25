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指揮中心5／1解編！被問防疫打幾分　王必勝：不適合由我來打分數

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，5/1起正式解編，新冠肺炎也從第五類降級到第四類，而本周四（27）日就是指揮中心最終場記者會。針對這幾年來的防疫，指揮官王必勝今也被問及「替防疫工作打幾分？」他直言「防疫不適合由我來打分數，不過我們已經盡了最大的努力。」

因應新冠肺炎疫情，台灣在2020年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」三級開設，由時任疾管署長周志浩擔任指揮官，隨著疫情逐漸嚴峻，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。

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由於全球新冠疫情趨緩，疫苗接種普及，各國陸續恢復正常生活，旅遊業也再度重啟；指揮中心今年陸續鬆綁各項防疫措施，包含2月20日室內口罩禁令解除，3月20日輕症免隔離、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令。接著將於5月1日起新冠改第四類法傳，指揮中心同日解編。

根據統計，新冠疫情以來，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。歷經幾年的防疫，王必勝雖然是去年才接任指揮官，但疫情開始就投入防疫工作。

今是指揮中心倒數第二場記者會，面對媒體提問替防疫打幾分，他表示「防疫不適合由我來打分數，但我代表指揮中心所有同仁跟大家報告，我們很努力，盡心盡力完成工作，成績應該由全民打，我們已經盡了最大的努力。」

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