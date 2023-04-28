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免再靠App修修臉！醫師提醒自然好氣色3大關鍵　笑起來更好看

免再靠App修修臉！醫師提醒自然好氣色3大關鍵　笑起來更好看（圖／業者提供）

▲近期陽光暖男修杰楷巧扮醫師突擊醫美診所，口罩遮不住帥臉被粉絲一秒認出，再度掀起醫美討論熱潮。（圖／佳思優整形醫美診所提供）

 消費中心／綜合報導

疫情期間每個人都是戴著口罩拍照，口罩禁令解除後，一脫罩拍照才發現氣色不好、疲態全都現形！想要隨時擁有自然好氣色、五官提亮、膚質提升的效果不用大費周章，佳思優整形醫美診所總院長黃仁吳醫師告訴你近期最受青睞的醫美新趨勢，讓你自帶美肌App！

近期因為國門開放，不少民眾在出國前會先到醫美診所報到，好好打理自己，希望可以擁有最佳狀態、拍照也可以更上相。佳思優整形醫美診所總院長黃仁吳醫師說「『快速』的療程就非常受歡迎，像是相對安全的玻尿酸注射填充療程，恢復期短、又能迅速獲得效果，以及不用擔心出遊期間會反黑的問題，是現在對消費者來說最熱門的選項」，皮膚老化和臉部凹陷是每個人都會遇到的狀況，怎樣看起來自然好氣色其實有幾個關鍵：

1. 眼下淚溝容易顯得沒精神、老態，透過淚溝、法令紋改善，減少疲累老態感
2. 肌膚自然澎潤，看起來更飽滿有彈性，膚質看起來更好
3. 五官提亮，輪廓更立體，笑起來就會更好看

以上3點關鍵因素，都可以透過水無痕玻尿酸為每個人打造專屬治療計畫，尤其水無痕玻尿酸擁有獨特的CPM專利技術，擁有良好內聚性，可與肌膚產生很好的融合度，帶來更高的安全性，對皮膚的刺激性小、腫脹少，恢復期短消費者的滿意度也很高，適合想追求更美好的臉部線條，卻又特別追求自然感和療程安全性的族群。

免再靠App修修臉！醫師提醒自然好氣色3大關鍵　笑起來更好看（圖／業者提供）

▲疫情解封後，許多人開始注重打理自己的外貌，希望提升整體氣色、讓自己狀態看起來更好。（圖／佳思優整形醫美診所提供）

玻尿酸強大的保濕功能除了可以提升肌膚的光澤與保水度之外，水無痕玻尿酸有四種不同劑型，能夠全方位解決臉部肌膚問題，迅速地展現自然效果，就算是隔天上班、出國都沒問題，四種劑型特色不同：

「黃保柔」劑型：質地較為水潤細緻，可幫肌膚保濕補水、修飾全臉細紋，並達到保濕效果，使肌膚水嫩、亮麗。
「O嫩橘」劑型：質地較為柔韌適中，適合修飾淚溝和全臉輪廓順修，讓皮膚看起來柔嫩，有光澤。
「QQ桃」劑型：支撐力佳、不易變形，同時達到支撐及拉提的效果，適合用於修飾臉型、讓五官更精緻。
「紫澎澎」劑型：自然柔軟同時塑型能力高，適合夫妻宮及臉部頰凹等大面積的修補，有效改善面部凹陷，讓皮膚恢復澎潤。

 這四種劑型也可以針對個人的需求相互搭配達到較佳效果，消費者在治療前可多與醫師討論、評估選擇適合的療程。

針對大家最在意的維持時間，黃仁吳醫師說，玻尿酸注射後的效果大概可以維持6～12個月左右，特定劑型最長可達18個月，但實際狀況還是會依個人體質、生活習慣和使用劑型而有所差異，建議療程後應間隔1天再上妝，術後7天內注意不要按摩或是重壓治療部位，避開高溫或冷熱溫差大的地方，像是三溫暖、烤箱、岩盤浴、溫泉等環境，會讓代謝提高加速玻尿酸被人體吸收，想要達到心目中的理想狀態，記得視情況和醫師討論維持好氣色更久！

免再靠App修修臉！醫師提醒自然好氣色3大關鍵　笑起來更好看（圖／業者提供）

▲黃仁吳醫師表示，水無痕玻尿酸效果自然，且有四種不同劑型，能夠全方位解決臉部肌膚問題。（圖／佳思優整形醫美診所提供）

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