董事爽啪醫美小三！備忘錄留極樂密碼「1出、2X」　正宮一見崩潰

▲新北某公司董事偷吃醫美小三，還留下激戰密碼，正宮發現後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一間公司的董事與在醫美診所擔任護理師的小三發生不倫戀，還在手機備忘錄中以「1出」、「2X」等文字留下性愛紀錄。正宮無意間看到丈夫的手機訊息，這才驚覺丈夫早已背叛婚姻，決定提告求償，日前判決出爐！

正宮主張，2021年底她無意間見到睡著的丈夫手機跳出訊息，內容包括「愛你」、「想你」、「寶貝」等，驚覺丈夫出軌，接著又在LINE中發現親密對話，相簿裡還有出遊照，手機備忘錄裡更有記載小三經期的日期，以及「1出」(射精1次)、「2X」(發生性行為2次)的文字，她比對後發現，文字所記載的日期，在相簿內都有對應的出遊親密照。

正宮指出，小三不斷逼問丈夫，「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」、「好棒啊！那你趕快離婚，帶著你的小孩」、「什麼時候要娶我，先帶人去買鑽石」，甚至在與丈夫發生性行為時要求丈夫內射。此外，她表示，丈夫與小三認識約半年，丈夫至少已贈與小三名貴包包及30萬元，2人不僅一同跨年，還到日月潭等地出遊過夜，決定向丈夫及小三提告求償精神撫慰金200萬元。

新北地方法院審理後，認為人夫與小三確實侵害正宮的配偶權，且情節重大，判2人應連帶賠償正宮80萬元，全案仍可上訴。