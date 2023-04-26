長期貼「雙眼皮貼」會變「電眼」？醫搖頭：注意2風險

▲醫師曝長期「貼雙眼皮貼」的風險。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多女生喜歡使用「雙眼皮貼」讓自己擁有深邃的眼睛，民間也流傳雙眼皮貼用久了，就會長出雙眼皮。對此，醫師提醒，長期貼雙眼皮貼不僅無法貼出「真雙眼皮」，還可能面臨「眼皮下垂」及「皮膚感染、發炎、紅腫」兩大風險。

整形外科醫師鄭穎在臉書粉專「整形外科 鄭穎醫師」發文，表示有位上班族因看了《美容大王》一書，期盼能將單眼皮變成雙眼皮，因此開始「天天」貼雙眼皮貼。不久後發現不僅沒有升級成雙眼皮，反而還有些鬆弛、泛紅，因此來洽詢雙眼皮手術。

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鄭穎醫師提到，長期貼雙眼皮貼不僅無法貼出「真雙眼皮」，還可能會出現2個風險。第一個是「眼皮下垂」，眼周的肌膚是人體最薄的肌膚。頻繁的貼雙眼皮貼，容易使眼皮彈性疲乏，導致眼皮鬆弛、下垂。而「雙眼皮貼貼久了就有雙眼皮」的現象，多半只是因為膠片貼久了，導致眼皮鬆弛所形成的摺痕，並非貼出真雙眼皮。

第二個風險則是「皮膚感染發炎、紅腫」，雙眼皮貼為了加強黏性，透氣效果比較差。長期貼下來，也容易悶住眼皮上的皮膚，造成眼皮容易發炎、紅腫。

鄭穎醫師也加碼補充，想要擁有迷人的電眼，不只是考慮雙眼皮手術要多少錢、雙眼皮要割多高、要不要做開放式雙眼皮，還有2個常被忽略的關鍵因素。

1.黑眼珠露出面積

真正影響眼睛神態的，其實是黑眼珠露出程度，黑眼珠露出約80~85%，也就是上眼皮只遮住黑眼珠的邊緣，就能形成炯炯有神的雙眼。

2.眼睛與整體五官的比例

眼睛與臉的整體比例影響了一個人整體的神韻、美感與氣質。以熱門的眼睛整型範本：林志玲與Angela Baby來看，兩人的整體眼距不會過寬、過窄，兩眼眼長與眼距的橫向比例約為1：1：1，相當貼近「黃金比例」，在精緻小巧的五官與鵝蛋臉上，就顯得穠纖合度、漂亮。

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