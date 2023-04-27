「2023國際茶業研討會」茶改場風味輪2.0新版　行銷臺灣茶新工具

▲「2023國際茶業研討會」茶改場舉辦風味輪2.0工作坊。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為慶祝農委會茶業改良場(簡稱茶改場)120週年，茶改場舉辦「2023國際茶業研討會」、26日邀集國內外茶葉專家，於臺灣客家茶文化館進行「臺灣特色茶風味輪2.0工作坊」。茶改場場長蘇宗振指出，茶改場推出6大茶類風味輪3年多，已成為茶商、茶農或茶藝師運用風味輪，向國內外消費者，傳達臺灣茶風味特色的行銷新工具。

蘇宗振說，茶改場120週年舉辦系列活動，由該場首辦的「2023國際茶業研討會」打頭陣，為期兩天的研討會，26日透過風味輪2.0工作坊的協作，新版風味輪在原版的基礎上納入了產業界人士和消費者的反饋，將6大茶類風味輪萃取融合為一，聚焦於各特色茶類主要且常見的特徵風味，而藉由圖形的排列及聞香瓶的製作，消費者可以一次性了解臺灣各茶類的主要風味特徵為何？

此外，該場也整併與更新用於描述香氣的詞彙，使不同專業水平的人們更容易使用和理解風味輪，幫助使用者更好地描述和傳達他們所體驗到的風味。蘇宗振場長進一步指出，風味輪1.0版各茶類獨立且兼具正負面風味，偏屬專家使用；而風味輪2.0版更加易於消費者使用，因此更適合推廣於海內外消費大眾，讓愛茶人士都藉此能認識臺灣茶，並且幫助他(她)們來「找茶」，找到心中理想的茶葉。

茶改場表示，本次研討會成功整合自生產端的永續概念、到茶與健康的保健觀念，和行銷全球之策略，用更寬廣與更深刻的角度認識、感受與體會臺灣茶，期能藉由國際研討會與風味輪工作坊提升臺灣茶於全球的能見度，並經由務實的國際交流帶動臺灣茶的國際的合作關係與話語權，進而激發全球茶人能有更多創新的想法與思維。另本次研討會於臺灣客家茶文化館辦理，更結合了各國茶文化導覽與《茶金》特展，讓與會者能藉由更多面向瞭解臺灣茶。