蔬菜變粉末「沖水就能喝」！　3週人體試驗：改善腳臭、汗臭

▲蔬菜果粉。（圖／茶葉改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

新鮮綠色蔬菜如甘藷葉、菠菜，含有許多抗氧化物質 （如多酚類等）和機能性成分（葉黃素、葉綠素等），但鮮葉保存期短，且需經烹飪後方可食用。農委會茶業改良場成功利用製茶技術運用於開發蔬菜粉茶加工，把蔬菜變成粉末調飲，保留其原有營養價值外，更具備便利性，加水沖泡後即可飲用，且進行人體試驗3週後，明顯改善腳臭、汗臭。



茶改場場長蘇宗振說，為提高農產品的加工加值及多元利用，利用傳統茶葉加工過程之乾燥與磨粉核心技術，進一步運用於蔬菜類，透過技術，不僅可去除蔬菜之草青味，更於加水沖泡即可直接飲用極為便利，除可獲得蔬菜之營養成分，亦可提升飲料之風味；此外，加工後之蔬菜粉其保存期限亦較未加工之新鮮蔬菜長，可提升農產品加工加值效益。以甘藷葉粉為例，茶改場加工技術產品較市售加工產品具有較高的抗氧化能力、色澤鮮綠且風味亦佳，其抗氧化能力是一般的3倍。

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▲▼汗臭改善狀況的評分表現趨勢（上圖）。本技術產品與市售產品之比較（下圖）。





茶改場進一步說明，委託台北醫學大學進行人體試驗（30人）評估綜合蔬菜粉 （甘藷葉/菠菜葉黃金配比） 對改善體味之效果，統計分析3週實驗期間的資料後發現，受試者自評項目中腳臭、汗臭與衣服油垢味可達顯著的改善程度。



茶改場表示，已開發新興蔬菜粉加工技術，運用該技術及其開發產品極具發展潛力，加工後可延長保存期限且讓農產品加值，其富含多種營養素、抗氧化物質及膳食纖維，且不含咖啡因等優點，亦相當適合銀髮族飲用，將帶動健康飲料新風潮。