茶改場119週年場慶　特別小物茶球、茶香包展現傳承和創新

▲茶改場119週年場慶特別小物「茶球、茶香包」，展現傳承和創新。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市楊梅區的農委會茶業改良場、28日舉行「119週年場慶」。茶改場場長蘇宗振表示，茶改場今年119歲，比中華民國還要久，在台灣茶業歷史扮演重要角色，雖然因疫情大家無法切蛋糕慶生，但在同仁發想下，提出2個具傳承和創新的茶球、茶香包特別紀念小物，代表循環農業及淨零排放的概念，同時也讓茶香陪伴著大家。

▲▼蘇宗振說明，茶改場「茶球、茶香包」展現的傳承和創新。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇宗振說，以布包裹成小圓球形狀的「小茶球」，是製茶過程中掉下來的茶，茶改場把他充分的運用、研發做出的小茶球，符合農委會主委陳吉仲推動的循環農業及淨零排放的方向和概念，同時代表著台灣百年來精湛的製茶工藝傳承；而隨著茶改場近年來，不斷致力於研發創新，現今茶改場的製茶技術不再只用在做茶上面，還可以用在所有農產品上面。

▲農委會茶業改良場「119週年場慶」。（圖／記者楊淑媛攝）

例如茶改場做出來的蔬果粉，利用現代化精進的設備以及傳承下來的製茶技術，茶改場所做出來的各種蔬果粉，是去掉不好的味道，留下原色、原味和原來的營養，利用此一方式，茶改場把粉沫經由擠壓成定型的粒狀，做成「茶香包」的茶香料，讓清新的茶香可以陪伴大家，是相當特別具有意義的隨身小物。

▲茶改場今年119歲，比中華民國還要久。▼茶改場週邊是大面積茶園。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇宗振除了強調喝茶有益健康，還能如其名「不會骨質疏鬆症」。此外，為因應產業變遷，茶改場也將發展草本作物及咖啡種植，規劃下一個百年的台灣茶產業，期盼能將台灣製茶工藝推廣到全世界，經由創新讓茶元素能廣泛應用在日常生活中。

農委會茶業改良場「119週年場慶」中，並表揚茶產業界傑出貢獻獎、2021年績優同仁以及展示茶葉電動農機具、臺茶25號介紹及票選命名等活動，包括農委會主委陳吉仲、市長鄭文燦等人士蒞臨。