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茶改場推動智慧農業　茶園除草無人化咖啡施肥聰明又好用

▲茶改場推動智慧農業

▲智慧除草機作業。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會茶業改良場(簡稱茶改場) 因應從農人口高齡化，所造成缺工及氣候變遷，必須降低碳排放量等議題，該場針對國內兩大重要飲料作物-茶葉及咖啡產業，研發「茶園智慧除草機器人」及「咖啡聰明肥」，以朝省工栽培及降低碳排量目標邁進。

經茶改場盤點茶園管理的除草作業，佔茶園管理成本約30%左右，該場研發之茶園智慧除草機器人即為電動農機，結合動態技術(Real Time Kinematic，RTK)之無人車及避障除草機組，可節省人力及降低溫室氣體產生；另肥料使用佔農業土壤近九成的溫室氣體排放量主因，咖啡聰明肥即是針對農民施肥行為做調整，依據咖啡樹整年度不同生育時期所需肥份進行肥料精確配比，落實合理化施肥及提高肥料利用率，進而達到減排之施肥策略。

▲茶改場推動智慧農業

避障除草機組。（圖／茶改場提供）

茶改場場長蘇宗振表示，雜草防除主要成本為人工，每公頃慣行栽培約2.6萬元/年，有機栽培約10萬元/年，尤其有機茶園不能使用化學藥劑除草，故需更多的人工作業成本，該場開發「茶園智慧除草機器人」只要充電及簡單配備，即可提升產業機械化並節省人力。

▲茶改場推動智慧農業

▲施用咖啡專用肥的咖啡鮮果生長成熟度較一致，果實採收期較集中。（圖／茶改場提供）

又，該技術採用即時動態定位技術(RTK)，可提高履帶式無人車行走之精準度，行走誤差範圍可達10公分以內，作業速度約1-1.5公里，1公頃茶園僅需4-6小時即可完成除草，並結合茶改場開發之避障除草機組，當除草頭靠近茶樹時，電動缸拉動除草頭避免誤傷根部造成茶樹環狀剝皮死亡。

此外，國產咖啡栽培面積由民國96年約560公頃成長至110年約1,167公頃，十幾年間倍數增加，未來更有倍增的市場潛力，需建立具經濟效益之肥培管理策略，以提升咖啡產量及品質。茶改場歷時2年與福壽公司及雲林縣古坑鄉咖啡產銷班第十四班咖啡農實地進行試驗研發「咖啡聰明肥」，利用咖啡樹不同生長時期，調整氮、磷及鉀肥施用分配比例，落實合理化施肥及減少化學肥料劑之使用。本技術相較一般慣行肥培施用量，可以節省約1/4的施肥量，並可維持產量、提升咖啡生豆密度及甜度，達到提高品質並降低環境之汙染，維護自然生態之平衡，以達永續經營之目的。

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