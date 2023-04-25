茶改場慶120周年　「2023 國際茶業研討會」探討臺灣茶發展

▲茶改場場長蘇宗振表示，臺灣茶將以「健康、自然、永續」為發展主軸的產銷模式方向前進。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會茶業改良場(簡稱茶改場) 慶祝建場120周年，即日起展開系列活動。首場也是該場首辦的「2023國際茶業研討會」，25、26日兩天於桃園市龍潭區臺灣客家茶文化館登場。茶改場場長蘇宗振表示，面對氣候變遷及後疫情時代，國際茶產業生產與消費型態的轉變，未來臺灣茶將以「健康、自然、永續」為發展主軸的產銷模式方向前進。

蘇宗振說，茶改場120歲生日，以「健康、自然、永續」為發展主軸，係因對多數人而言，以前我們喝茶不知道在喝什麼？其實茶有保健的成份，這些成份對我們身體的健康、以及銀髮族和年輕人都有很好的幫助，甚至透過科學化成份分析，能讓大家了解兒茶素和抗氧化，都能對人有很好的保健作用。

▲「2023 國際茶業研討會」吸引國內外各地的茶人約500人次參與。（圖／記者楊淑媛攝）

接著就是在茶在田間的栽培生產以及製茶工藝方面，做到對於環境、生態的維護和永續概念，希望從合理化施肥品質，讓茶葉品質及安全上有更多提昇，讓消費者能買得安心，讓茶產業永續。

▲臺灣客家茶文化館董事長周文裕(右)長年推廣茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

臺灣客家茶文化館董事長周文裕對於該館和茶改場、共同舉辦「2023國際茶業研討會」期許雙方一起合作，共同推廣茶文化，將台灣好茶文化推廣到全世界，讓台灣茶特殊的風味名揚全球。

茶改場說明，「2023國際茶業研討會」以「永續循環」、「健康安全」及「突破疫情的國際茶葉行銷」為三大主軸，邀請國際間產官學的專家學者分享並交流茶產業的新知，包含歐洲植茶協會創會理事長Mazerolle、日本農業及食品產業技術綜合研究機構（National Agriculture and Food Research Organization, NARO）首席研究員野村幸子、美國奧瑞岡大學風味行銷專家Ann Colonna及法國農產品加值協會(Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles, AVPA)領導品評員Jeremy Tamen等專家，以全球的觀點切入，期能帶給與會嘉賓對臺灣茶業推廣有更寬廣的思維。

研討會並同步開啟實體及線上模式，有來自國內外各地的茶人共計約500人次共襄盛舉及參與討論，26日邀集國內外茶葉專家舉辦「臺灣特色茶風味輪2.0工作坊」，推出讓消費者更方便上手的全新臺灣茶風味輪。包括：農委會副主委陳添壽、桃園市政府農業局長陳冠義、臺灣客家茶文化館董事長周文裕等人士參加研討會。