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茶改場傳承製茶工藝119年　帶領台灣綠金產業持續邁向國際

▲茶改場119場慶，帶領台灣綠金產業邁向國際

▲陳吉仲主委及鄭文燦市長頒獎給二位資深茶師。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會主委陳吉仲28日於茶業改良場「119週年場慶」表示，目前全台茶產業總面積約1萬多公頃，生產量約1萬4,000公噸，創造出300億以上的產值，不僅維繫農民收入，對台灣文化及歷史傳承也扮演重要貢獻。未來農委會也將持續邁向國際，與茶改場全力合作，讓全台茶業能夠永續發展。

▲茶改場119場慶，帶領台灣綠金產業邁向國際

▲陳吉仲主委頒獎給茶產業貢獻人員。（圖／茶改場提供）

由於，茶改場位於桃園市楊梅區，市長鄭文燦也出席場慶活動，陳吉仲並表示，桃園除了積極推廣平地茶園計畫，也大幅度增加高梁種植面積，更是全台休閒農業區發展最快速的縣市，桃園也優先推動農業自動化及機械化設備，解決農民老化、缺工問題，桃園許多農業政策成為典範，並推行至其他縣市。

▲茶改場119場慶，帶領台灣綠金產業邁向國際

陳吉仲說，茶業改良場去（2021）年底成立「茶飲創新中心」，從研究轉型為量產與應用，且與產業界結合；近來茶改場也研發以DNA檢驗判別混沖茶，確保全國各農會舉辦的國產茶競賽採用100%國產茶，農委會並在「農產品生產及驗證管理法」上要求所有上市茶葉只要標示國產茶，將會全面驗證，確保台灣茶農權益與收入，並讓消費者能喝到100%國產茶。

▲茶改場119場慶，帶領台灣綠金產業邁向國際

▲「臺茶25號」經票選後正式命名為「紫韻」。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長鄭文燦表示，茶改場是在1903年楊梅埔心成立，前身為「安平鎮製茶試驗場」，在日治時期引進英國新式製茶技術與設備，帶動台灣茶產業蓬勃發展，至今已119年。目前茶業改良場已研發出各種台茶品種，成為最好的研發基地，並推動分級分類等評鑑制度，優先研發新的種源及栽培技術，未來將帶領台灣綠金產業繼續往前走，扮演台灣茶業百年歷史中的重要推手。

▲茶改場119場慶，帶領台灣綠金產業邁向國際

茶改場「119週年場慶」中也由農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦、場長蘇宗振對台灣茶產業發展有功人士予以公開表揚，今年計遴選4位茶產業貢獻獎得主包括康賜福先生、高肇昫先生、姜肇宣先生及黃世裕先生；及資深茶師劉中仕、陳源德先生，感謝他們對茶業發展及轉型上的傑出貢獻。

另外，「臺茶25號」命名活動，經票選後正式命名為「紫韻」，具有「紫氣東來 青山藏韻」意義，將於取得品種權後技轉推廣。

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