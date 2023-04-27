遭控介入泰山股東會議　刑事局：獲報美鷹會「關押脅迫」

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

國內食品大廠泰山企業董事長詹景超27日出面指控，市場派龍幫董事長劉偉龍帶著刑事局大隊長的警察，闖入公司內部召開的審議委員會，並強行帶走獨董杜英達，質疑警方成為大公司經營權之爭的鬥爭工具；刑事局27日鄭重發表聲明澄清，表示接獲線報指稱有黑幫介入上市櫃公司經營，才會依規定派遣警力蒐證，過程並無任何爭議。

刑事局偵一大隊也證實，4月20日下午4時許接獲泰山企業劉姓股東報案，指稱該公司股東杜英達遭天道盟美鷹會王鑫等人關押脅迫，但因報案人仍在公司開會無法到警局報案，刑事局知悉後，決定指派曾偵辦過該神秘幫會的刑事局偵一大隊支援偵辦。

刑事局獲報後先緊急通知轄區中山警分局偵查隊派員到場蒐證，並指派偵一大隊第三隊隊長林榮政到場，轄區中山警方也出動多名警力到場支援，泰山企業有部分股東對於內部會議現場是否有黑幫人士在場，也希望警方清查入場人員身分，以維公司內部會議程序。

刑事局偵一大隊長柯志仁指出，當天進入會場，有接觸到該公司獨董杜英達，杜向警方表示並未遭到黑幫威脅，並希望會議進行時不相關人士離場，警方確定現場無黑幫人士在場，無安全疑慮後就率員退出會場。

刑事局強調，警方接獲民眾報案有人遭黑幫恐嚇控制，為確保當事人安全及合法企業經營，當然會派員到場釐清事實並進行蒐證盤查，強調到場是蒐證與維護安全，並非搜索也無其他強制性行為。

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