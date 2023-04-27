　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭控介入泰山股東會議　刑事局：獲報美鷹會「關押脅迫」

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

國內食品大廠泰山企業董事長詹景超27日出面指控，市場派龍幫董事長劉偉龍帶著刑事局大隊長的警察，闖入公司內部召開的審議委員會，並強行帶走獨董杜英達，質疑警方成為大公司經營權之爭的鬥爭工具；刑事局27日鄭重發表聲明澄清，表示接獲線報指稱有黑幫介入上市櫃公司經營，才會依規定派遣警力蒐證，過程並無任何爭議。

刑事局偵一大隊也證實，4月20日下午4時許接獲泰山企業劉姓股東報案，指稱該公司股東杜英達遭天道盟美鷹會王鑫等人關押脅迫，但因報案人仍在公司開會無法到警局報案，刑事局知悉後，決定指派曾偵辦過該神秘幫會的刑事局偵一大隊支援偵辦。

刑事局獲報後先緊急通知轄區中山警分局偵查隊派員到場蒐證，並指派偵一大隊第三隊隊長林榮政到場，轄區中山警方也出動多名警力到場支援，泰山企業有部分股東對於內部會議現場是否有黑幫人士在場，也希望警方清查入場人員身分，以維公司內部會議程序。

刑事局偵一大隊長柯志仁指出，當天進入會場，有接觸到該公司獨董杜英達，杜向警方表示並未遭到黑幫威脅，並希望會議進行時不相關人士離場，警方確定現場無黑幫人士在場，無安全疑慮後就率員退出會場。

刑事局強調，警方接獲民眾報案有人遭黑幫恐嚇控制，為確保當事人安全及合法企業經營，當然會派員到場釐清事實並進行蒐證盤查，強調到場是蒐證與維護安全，並非搜索也無其他強制性行為。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生
快訊／基隆驚傳落海事件！　男子「雙手被捆綁」
0.1局爆4分！　兄弟投手被降下二軍
快訊／金鐘男主持爆偷吃！身分曝光　正宮震驚發聲
快訊／「林口王」爆內線！　董座等5人遭約談
快訊／60年學校被列專輔！　2年未改善就退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

志工劍龍稜步道除草！慘遭割出「8cm長傷口」　警消將人搬下山送醫

武德片89快看！雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位

快訊／基隆海洋廣場驚傳落海！　男子「雙手捆綁」被救起

偵查佐涉個資外洩遭檢調搜索　北市松山分局展開內部調查

三立爆家變鬧上法院！海董遺孀怒控「8文件交出來」...判決出爐

遭控介入泰山股東會議　刑事局：獲報美鷹會「關押脅迫」

快訊／高雄永安工安意外！　管線工「墜6米深洞」緊急送醫

快訊／上櫃營造股「林口王」爆內線　亞昕國際董座等5人遭約談

調查局查走私赫見警用系統文件　北市警涉偷查個資外洩遭約談

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

志工劍龍稜步道除草！慘遭割出「8cm長傷口」　警消將人搬下山送醫

武德片89快看！雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位

快訊／基隆海洋廣場驚傳落海！　男子「雙手捆綁」被救起

偵查佐涉個資外洩遭檢調搜索　北市松山分局展開內部調查

三立爆家變鬧上法院！海董遺孀怒控「8文件交出來」...判決出爐

遭控介入泰山股東會議　刑事局：獲報美鷹會「關押脅迫」

快訊／高雄永安工安意外！　管線工「墜6米深洞」緊急送醫

快訊／上櫃營造股「林口王」爆內線　亞昕國際董座等5人遭約談

調查局查走私赫見警用系統文件　北市警涉偷查個資外洩遭約談

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

大樓外牆「正妹脫褲露肉」　健身房廣告被罵爆：以為是A片！

先探／謝金河：老人與狗效應的考驗時刻

姊討10萬買房贊助金！他要求「簽1契約」就給錢　網一看卻罵翻

屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

14檔注意股票出爐　中華化等5家漲太多被盯上

《星際異攻隊3》克里斯普瑞特有神秘小本本！　星爵10年恩怨一次說清

全新Gogoro Delight本色黑開箱！酷帥外型＋標配TCS男騎士也愛它

志工劍龍稜步道除草！慘遭割出「8cm長傷口」　警消將人搬下山送醫

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

更多熱門

相關新聞

LiTV遭駭客入侵影集全刪　涉案工程師曝出手原因

LiTV遭駭客入侵影集全刪　涉案工程師曝出手原因

號稱全台最大的線上影視平台LiTV今年1月24日農曆年期間遭駭客入侵雲端伺服器，刪除LiTV龐大的影音節目、影片、電影播放檔案，遭刪除的影片數量之多，經高層內部評估如果無法及時修復，LiTV恐怕直接面臨倒閉噩運，該公司緊急召回過半員工加班搶修，粗估駭客造成公司營運成本損失達3千多萬元，該公司憤而報警提告。

2女臉書互嗆引爆竹聯幫內鬥！25嫌被訴

2女臉書互嗆引爆竹聯幫內鬥！25嫌被訴

中學生蒐確診陽性快篩盤上網賣　11人詐防疫險慘了

中學生蒐確診陽性快篩盤上網賣　11人詐防疫險慘了

陳建仁訪保一反詐165駐地　宣示政府打詐決心

陳建仁訪保一反詐165駐地　宣示政府打詐決心

警臨檢酒店　告誡業者：你找兄弟我就找你

警臨檢酒店　告誡業者：你找兄弟我就找你

關鍵字：

刑事局偵一大隊天道盟美鷹會黑幫泰山實業

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面