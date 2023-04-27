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LiTV遭駭客入侵影集全刪「險倒閉」　涉案工程師曝出手原因

記者張君豪／台北報導

號稱全台最大的線上影視平台LiTV今年1月24日農曆年期間遭駭客入侵雲端伺服器，刪除LiTV龐大的影音節目、影片、電影播放檔案，遭刪除的影片數量之多，經高層內部評估如果無法及時修復，LiTV恐怕直接面臨倒閉噩運，該公司緊急召回過半員工加班搶修，粗估駭客造成公司營運成本損失達3千多萬元，該公司憤而報警提告。

▲刑事局破獲陳姓工程師今年初入侵LiTV立視伺服器刪除大批資料的入侵案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲陳姓工程師今年初入侵LiTV立視伺服器，刪除大批資料的入侵案件。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

經過該公司資安人員分析，駭客盜用公司員工帳號密碼登入到內網，再對該公司部屬於亞馬遜、GOOGLE雲端空間的商用營運資料進行破壞；刑事局電信偵查大隊、偵七大隊共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮。

▲刑事局破獲陳姓工程師今年初入侵LiTV立視伺服器刪除大批資料的入侵案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調取該公司防火牆日誌及登入檔，鎖定家住基隆市安樂區得陳姓資訊工程師（49歲）涉嫌入侵LiTV，警方查出陳男目前擔任某公司網管工程師，對網路架構有深厚經驗，入侵手法是以隨機測試路邊店家包含餐廳、咖啡廳WIFI網錄溢波後，再破解密碼登入。

陳男在今年一月間透過入侵北市松山區饒河街某餐廳的wifi溢波，藉此想抹去自己上網足跡，再透過公用網路連接到LiTV並透過管理階層員工帳號登入亞馬遜公司AWS（Amazon Web Services）及Google GCP（Google Cloud Platform）等雲端空間，刪除被害公司之雲端伺服器與資料庫資料，隨後駕車返回基隆市住處，再度使用相同手法發起第二波破壞行動。

▲刑事局破獲陳姓工程師今年初入侵LiTV立視伺服器刪除大批資料的入侵案件。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男刪除LiTV大批影音資訊，部分前台架構，加上當時正值農曆年節前後，不少用戶在家追劇、簽約廠商也熱推廣告、影音製播商品全數遭毀損，立視高層驚覺公司在最重要節慶遭網攻，若遭面對用戶及客戶求償收視異常及商業違約公司恐面臨倒閉問題，團隊緊急修補漏洞，警方也在2月20日於基隆市安樂區收網逮捕陳姓工程師，並當場查扣筆電、手機、電腦等大批證物。

陳嫌落網辯稱，他曾訂閱立視影音服務，但到期未再續訂，卻一直收到該公司的廣告推播，他覺得不堪其擾，才會想給該公司一個教訓，但對如何掌握該公司內網伺服器管理帳密，他則三緘其口，僅坦承犯案並表達悔意，警訊後依觸犯妨害電腦使用罪移送台北地檢署偵辦，檢察官裁定10萬元交保候傳。

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