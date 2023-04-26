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社會 社會焦點 保障人權

北市大掃黑！酒店妹排隊臨檢　分局長警告業者：你找兄弟我就找你

記者邱中岳／台北報導

雙北接連爆發黑幫槍手持槍互開，北市警局為了壓制黑幫囂張氣焰，於是從4月26日開始規劃靖城專案，為期11天展開全國大掃蕩，中山分局長陳金城也帶隊前往臨檢，並在現場警告八大行業業者，發生事情先初步處理，並通知警方到場，不要動不動找兄弟，他更直接告訴業者：「你找兄弟，我就來找你」。

有鑑於竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，接連在雙北互相開槍，最後更演變為未成年少年持衝鋒槍朝當舖掃射的重大刑案，所以北市警局也對此規劃11天的靖城專案，從4月26日開始至5月5日，針對黑幫成員、堂口以及依附寄生的行業進行全面掃蕩。

▲▼北市警局11天大掃黑，各分局針對轄區黑幫圍事場所進行臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局11天大掃黑，各分局針對轄區黑幫圍事場所進行臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

在25日晚上，北市警局也規劃擴大臨檢，針對北市八大行業、特種營業場所進行稽查，北市警局中山分局分局長陳金城也主動前往特種營業場所告誡業者，不要動不動找兄弟，「你找兄弟，我就來找你」。

▲▼北市警局11天大掃黑，各分局針對轄區黑幫圍事場所進行臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局11天大掃黑，中山分局長告誡業者「你找兄弟，我就找你」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方誓言打擊犯罪、掃黑制暴，目前北市各單位警力無不嚴陣以待，希望徹底檢肅、瓦解不法犯罪組織，以免造成市民恐慌。

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