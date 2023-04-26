陳建仁訪保一反詐165駐地加油打氣　宣示政府打詐決心

▲行政院長陳建仁視察165反詐騙諮詢專線駐地，慰勉反詐騙第一線基層。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長陳建仁在內政部長林右昌陪同下，26日上午10時赴警政署165反詐騙專線位於保一總隊內的駐地，實地瞭解165專線運作情形及各項防詐成效，慰勉線上執勤同仁，並向民眾宣示政府對於打擊詐騙的堅定決心。

行政院指出：為提升打擊詐欺效率及減少民眾財產損害，目前積極推動金融資料調閱暨聯防通報電子化平台，以電子化作業節省金融資料調閱期間；另規劃金融資料調閱小組，該小組負責資料調閱、攔阻被害款項及分析案件，讓警方可早於民眾遭詐騙尚未發現時，透過金流分析，即時發現潛在被害人，協助完成報案程序，減少民眾損害。

陳建仁被媒體問到「來保一因近來詐騙案件攀升，來鼓舞同仁士氣嗎？」他表示：「打擊詐欺犯罪、向來是政府重要工作一環，打詐行動綱領1.5版將分4個面向去推動，包含識詐、堵詐、阻詐、和懲詐。」



「165專線在打詐上面是個很重要的腳色，從2004年成立以來，協助民眾防範詐騙，也協助民眾宣導預防各類型詐騙，去年阻詐金額高達42億元，比前年16億增加一倍以上」，他表示，「近來也與網路、金融企業合作，給予民眾關懷協助，今天來跟165專線人員加油打氣！把防詐工作做好。」

行政院指出：詐騙集團利用網路社群的隱匿性及便利性，進行跨國犯罪，所以打擊詐欺不僅是警察的事，而是需要橫跨政府各部會通力合作，針對各種詐騙樣態提出策略，共同打擊新型態的網路詐騙犯罪。

對此，行政院已全面重新盤點打詐行動綱領1.0策略、人力、物力及經費，修正推出「打詐行動綱領1.5版本」，有效強化跨部會整合協調的密度及強度，除持續推動修法加重詐欺罪刑責外，亦要求民間各電商業者、社群平臺、金融機構及電信業者須負起社會責任，透過各公私協力之方式攜手協力共同打擊詐騙，確實保障國人財產安全。

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