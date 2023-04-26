中學生蒐確診陽性快篩盤上網賣　供不應求！11人詐防疫險慘了

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲一網售確診快篩盤供民眾詐領防疫險的案例。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（covid-19）疫情擴散，國人普遍施打疫苗已與病毒和平共存，但也發生不少因投保防疫險衍生詐保亂象！台北地檢署去年10月30日接獲金管會保險局檢舉，有民眾透過蝦皮賣場販售新冠肺炎已使用過的確診陽性快篩盤，賣家以每盤1千元新台幣價格出售，保險公司認定疑有民眾透過不實快篩盤詐領防疫險問題，北檢收案後指揮刑事局、北市警信義、松山、大安、苗栗縣警通霄分局共組專案小組展開調查。

警方先在10月31日逮捕涉嫌網路販售確診快篩盤的林姓少年，之後在今年2月21日、4月23日收網逮捕包含黃姓、張姓、王姓保險經紀人及其他8名涉嫌詐領防疫險的男女民眾。警方查出，這些人在疫情擴散後，醫療機關放寬視訊看診、保險公司也放寬請領防疫險規定，利用購來的陽性快篩盤詐保。

更讓警方氣結的是，涉案販售陽性快篩盤的林姓少年還在中學念書，他意想天開看到班上同學多人確診，私下向同學索討檢驗完無用的快篩盤上網兜售謀利，想到生意不惡，「陽性快篩盤」供不應求，但因網路「凡走過必留下痕跡」，警方收網將他移送少年法庭審理，兒少庭訊後責付家長領回。

警方查出被害的保險公司包含中信、國泰、新安東京、富邦等多家產險公司，其中黃嫌等人身為保險業務員，熟稔防疫險理賠程序及規定，不但借用、冒用親友確診的陽性快篩盤當作請領依據，先後詐得防疫險出險金約在5-15萬元之譜，警方先後拘提11人到案，總詐領防疫險金額約在88萬元之譜。

警詢後將涉案11人依涉嫌違反刑法詐欺、偽造文書及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，移請台北地方檢察署偵辦。

台灣2-3年前因阻絕境外的嚴格防疫政策，確診人數本來偏低，引發國內產險公司競相開發相關商業防疫保險，卻因理賠申請容易且補償額度高，引發國人競相投保，後來近2年台灣改採防疫寬鬆政策，導致第一年頗有利潤的防疫險市場一夕間雪崩式垮台，「賣一張賠一張」，不少產險公司後來均停售防疫險商品。

刑事局呼籲，新型冠狀肺炎即將步入尾聲，國人生活將回歸常態，警方將持續清查持非本人確診之新型冠狀肺炎陽性快篩試劑、詐領防疫保險金之人，以維護社會治安並確保金融市場之穩定，民眾切勿因一時貪小便宜而誤觸法律。

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