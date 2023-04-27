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「包容女友激戰小王！」他獨自去摩鐵曝綠炸內幕　網嘆：很幸運了

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被女友綠了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人分手之後，會習慣回到和前任去過的地方。一名網友就感慨表示，最近一個人去了汽車旅館，到了現場才想起來，自己已經和女友分手，「我忘了妳去找學弟了」，沒想到8年的感情還是輸給了別人，才驚覺自己在感情裡活得太卑微。不少人看到後都安慰，「及時止損已經很幸運」。

原PO在Dcard發文表示，忘記自己和女友已經分手，下意識又到了2人經常去的汽車旅館，「可是我已經來了妳呢？我忘了妳去找學弟了」。他也透露，和前女友交往將近8年，這段時間他都過得很卑微，即使對方犯錯，他依舊不停道歉，還要說「是我不對，拜託原諒我」，整個世界的邏輯都相反了，未料最終還是輸給學弟。

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▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友交往期間劈腿小王。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO還說，和女友交往過程其實很痛苦，女方不斷冷暴力，甚至跑去和其他男生上床，但他仍選擇包容，也想要和對方結婚，不過後來才發現「其實愛情不是包容是互相」。到了交往後期，其實2人已經沒有愛，但他還是不斷在拖時間，直到體認到「我們的感情最後一定會枯萎」，終於決定放手。

許多人看到後紛紛安慰，「交往時發現，比結婚後才發生，還要幸運」、「對你這麼差的人，分手剛好，沒什麼好難過的，難過的是她早就不在乎你，你卻還是只有她一人」、「遇到下一任你就會感謝還好你們分手了，推薦你去拜台中樂成宮，很靈驗喔」、「現在發現已經很幸運了，總比結婚後綠到發光好吧」、「想要遇見一個真心愛你的人，第一步，你要先愛自己」、「會遇到更好的人的，等你遇到才會發現原來愛是美好的，加油喲」。

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