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爽看林書豪轉播「卻撞破超綠現場」　他淚截圖：和我哥們好親密

▲林書豪。（圖／高雄17直播鋼鐵人提供）

▲林書豪狂轟50分，率領鋼鐵人拿下隊史最佳8連勝。（圖／高雄17直播鋼鐵人提供）

記者周亭瑋／綜合報導

林書豪23日對上新北國王之戰，繳出「50分大三元」的超狂表現，笑納隊史新高8連勝，讓球迷嗨翻了，不過一名男網友卻撞破超綠現場，當時他用手機看比賽轉播，發現女友和哥們竟在現場，而兩人親密的舉動更令他崩潰。

網友日前在論壇zuvio提到，「我跟女友都非常熱愛籃球，她也是因為看我比賽愛上的，就這樣在一起好幾年了，我們一起看過大大小小的比賽。這禮拜五她說要回台北老家一趟，而我們住台中，但就在今天下午，我發現她對我說謊。」

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當天，是高雄鋼鐵人跟新北國王的球賽，他在家用手機看轉播，「為了看林書豪，結果好死不死在暫停時間拍到一個很熟悉的面孔，我仔細一看是她（女友），但是在高雄，再仔細一看旁邊竟是我朋友，而且超親密舉動，他們也沒有發現鏡頭在拍，這一切我都已經螢幕錄影了。」

▲原PO不斷催眠自己，兩人只是去看球賽。（圖／翻攝自zuvio）

▲原PO不斷催眠自己，兩人只是去看球賽。（圖／翻攝自zuvio）

原PO坦言，現在的心情真的很複雜，他不斷麻痺自己，兩人只是去看球賽而已，他也不禁苦笑，「我想沒有人是這種方式知道自己被綠的吧？」

網友們看完紛紛回應，「沒事...我也有過奇葩的經驗 」、「電視公開NTR，這很牛，感受很強」、「真的慘，這種時候真的會希望認錯人欸」、「放過自己吧，他們不值得」。

對比男網友「綠光罩頂」的慘劇，林書豪此戰火力全開，全場狂砍職業生涯新高50分、10籃板、11助攻，寫下聯盟首次「50分大三元」的榮耀，也率領鋼鐵人拿下隊史最佳8連勝。

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