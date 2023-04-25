男友奉上全薪「日領200元零用金就好」！妹子1個月嚇分手

▲前男友願意奉上所有薪水，真相超奸詐！（圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，薪水交由另一半管理，是信任也是一種保障！不過有妹子回憶，與某任男友剛在一起，對方說要把薪水全交給原PO，每天領200元零用錢就好，背後真相超傻眼，嚇得原PO趕緊婉拒，且兩人不到一個月就告吹。文章曝光後，引來網友笑虧「等於變相要妳養他，神扯！」

一名女網友在臉書《匿名3公社》透露，某一任男友才交往2天，就表示願意把2萬7000元的薪水全數交由原PO管理，每天只要給他零用錢就好，一番話讓原PO眼睛發亮，並在內心直呼「哇～怎麼才剛交往就這樣？」

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殊不知內情根本不單純，男友才緊接著補充，他車貸一個月2萬5000元，電信費1000至2000元左右，要原PO每天給200元零用錢就好。

當下原PO臉色一垮，隨即也回絕「你錢留著自己管理吧，我也不太會管錢！」後來交往不到1個月就分手了，至於分手原因並非錢的問題，原PO說，而是「男友喝醉找人吵架...我覺得很丟臉！」

底下網友紛紛看傻回應，「等於要妳倒貼，還真敢」、「就他會算，別人都算數白X？」「妳怎麼沒有當下就分手，還多撐幾十天，厲害」、「那妳不就變成他的第二份工作，每個月多6000元收入」、「如意算盤打的很好，等於他都錢繳他自己的東西，妳再給他零用錢」、「等於變相要妳養他，神扯」。

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名3公社）

