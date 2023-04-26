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嗆外交部負責！馬英九成「台北」前領袖仍要訪希臘　藍綠立委齊喊話

▲▼馬英九頭銜經過抗議後已更正。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇）

▲馬英九頭銜變化。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九受邀赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，但頭銜卻被標註為「台北」前總統，遭到矮化，而馬英九仍堅持參加該論壇，馬辦更要求外交部負責，引起藍綠民代非議。民進黨立委林楚茵26日表示，馬英九要醒醒，個人表現不重要，別配合中國矮化台灣、有失身分。國民黨立委李德維則呼籲，這部分要由馬辦跟外交部共同努力，對外發聲絕不能少。

馬英九24日赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，日前職銜卻被寫為「台北前總統」，經外交部協調後，論壇將馬英九頭銜改回「台灣前總統」。未料，在活動前夕，主辦單位卻又擅改馬職銜為「台北前領袖」。

外交部25日晚間說明，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正，並呼籲馬英九「應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則反轟「非常可笑」，強調馬英九仍出席論壇爭國際發聲，並請外交部負起責任，妥適處理。

對此，民進黨立委趙天麟表示，顯示中共並沒有給前總統太多尊重、不斷讓他穿小鞋，馬英九訪中做出許多友善、甚至有點超乎台灣利益的發言，卻並未換來中共友善，不斷地被穿小鞋。

趙天麟指出，外交部本來努力讓他變回台灣總統，現在又更退卻、變成前領導人這種莫名其妙的稱謂，呼籲馬英九不要去了吧！不斷自我矮化，主辦單位對他跟台灣如此不尊重，呼籲他就別去了。

李德維表示，這部分要由馬前總統辦公室跟外交部共同努力，但對外發聲不能少，真正有實力、對外撼動國際友人更重要，故步自封沒有意義，當然要爭取最有利位子，如何務實爭取要共同努力。

林楚茵表示，這個訊息曝光時，我們就曾經發文提醒馬英九，這樣的組織有備而來，刻意透過矮化台灣國際地位的方式出席，來者不善，當時馬英九把球丟給外交部，外交單位努力後，對方卻只是做做態樣，會議要舉行時，卻改成另一個更不可能被接受的符號。

林楚茵指出，馬英九這麼想去參加的話，應該要顧忌過去的身份跟地位，一而再提醒卻依舊執迷不悔的話，就是擺明跟中國唱和，不是真的想為台灣發聲，配合中國矮化台灣、有失身分。

對於該論壇贊助商包含tik tok，林楚茵表示，持有者包含共產黨，這樣的情況下中國任何產業都是共產黨，（論壇）背後影武者就是中共，馬英九要醒醒，個人表現不重要，真正的歷史定位不該是唱和中國。

▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

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