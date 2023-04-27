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駐巴西外交官之死與官邸修繕費有關？　應曉薇爆：承包廠商不合法

記者袁茵／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓身亡，遺孀質疑死因與40萬美元的高額官邸修繕費用，以及駐巴西聖保羅辦事處長馮光中的職場霸凌有關。國民黨台北市議員應曉薇27日再開記者會，會中提出諸多證據，質疑花40萬美元修繕官邸的承包標案業者，在巴西當地早已於2018年被勒令停業，且欠稅案件共達11件，加上被當地政府強制執行案件，總共30多件違法案件，質疑為何能與這種廠商合作，「把當地合法廠商當成什麼？」

▲應曉薇召開記者會，針對巴西外交官之死提出新事證。（圖／記者林敬旻攝）

▲應曉薇召開記者會，針對巴西外交官之死提出新事證。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

▲應曉薇召開記者會，針對巴西外交官之死提出新事證。（圖／記者林敬旻攝）

應曉薇於記者會中痛斥，聖保羅辦事處帶頭違法，丟盡台灣人的臉，「馮光中你真的是外交部之恥、台灣之恥！」且聖保羅辦事處合約未公證，完全沒有馮光中的簽名，質疑馮光中要下屬簽名，才可使自己逍遙法外，然而國際合約卻未找巴西聯邦共和國的國際翻譯社翻譯，成為一張「廢紙合約」。

此外，應曉薇提及，王之化去世之後，信箱收到「正義之士」提供的對話截圖，內容為王之化遺孀在巴西聖保羅當地處理後事時，馮光中卻派辦事處僱員向銀行索取王之化當地銀行的資料，認為馮光中急著找銀行索取資料，是不是還想再栽贓王之化？

最後，應曉薇擔心，馮光中會將不利的證據逐一銷毀，呼籲馮光中應該返台做說明之外，外交部派出的調查團也應該將資料與證據全數公開，還給家屬公道。

▲應曉薇召開記者會，針對巴西外交官之死提出新事證。（圖／記者林敬旻攝）

▲應曉薇召開記者會，針對巴西外交官之死提出新事證。（圖／記者林敬旻攝）

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