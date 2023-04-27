快訊／台中人歡呼！LaLaport最大館試營運　內部名店搶先曝光

▲台中人歡呼！LaLaport最大館試營運，內部搶先曝光，館方打造日系美食一條街。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中人又有逛街新去處！LaLaport購物中心最大館、「北館」今（27）日試營運，館內共計有260個品牌進駐，當中館方打造「日系美食一條街」，包含來自日本神奈川縣川崎市的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」、首次來台的「強棒亭」亦是，以及連續7年獲得日本全國丼聯盟海鮮丼金賞的「日本橋海鮮丼辻半」，也是首次以美食街方式服務台中顧客。

而連續3年獲得米其林必比登美食餐廳推薦的浙江料理、上海點心名店「沁園春」也在北館設點；日本最大規模人氣燒肉連鎖店「牛角」也將展開全台首家「牛角Buffet」，不僅是多款肉類任你吃，還提供沙拉、甜品、飲料。其他品牌還有以全新概念店首次進駐商場的「大江戶町鰻屋」、擁有泰國曼谷最強網美餐廳的「Lady Nara」，以及韓式燒肉店的「姜滿堂」等。

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▲LaLaport最大館試營運，內部搶先曝光，包含來自日本神奈川縣川崎市的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」。（圖／記者游瓊華攝）



今天並非北館正式開幕，僅是試營運，各櫃位品牌尚未正式到位，館方預計在5月16盛大開幕，屆時還有蔦屋書店亮相，其餘還有日系超市、品牌服飾、生活用品大店等，包括旅包品牌「BRIEFING」、日本時尚服飾品牌「a.v.v」等首次來台展店。大創旗下3品牌DAISO、THREEPPY以及全新品牌的Standard Products在此展開台中首家旗艦店。

▲Lalaport北館試營運，美食街座位曝光。（圖／記者游瓊華攝）