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習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

▲▼快訊／習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（合成圖／路透社）

▲習近平與澤倫斯基通話。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平26日下午與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，並確定中方將派特別代表訪問烏克蘭。對此，華東師範大學俄羅斯與歐亞研究院副院長、副研究員萬青松認為，派特別代表赴烏標誌著中方進一步也是真正意義上把「勸和促談」落實到具體行動上，這是政治解決烏克蘭危機的關鍵性的一步。

根據澎湃新聞報導，萬青松提到，此次是中方「應約」同烏方通話，因此主要還需從烏方的角度理解，「在當前西方國家渲染烏克蘭對俄羅斯開展反攻戰的關鍵時刻，烏克蘭期待中方能夠積極地勸和促談。」

萬青松解釋，對於烏克蘭可能發動的反攻，外界普遍不認為烏方藉此能夠取得決定性勝利，而若反攻未達到預期目標，俄烏雙方有可能會短期停戰甚至是進行談判，「到那時候，烏方定會更希望中國能夠扮演勸和促談的角色，從而使得衝突緩和，或是找到更好的出路。」

中國現代國際關係研究院歐亞所所長助理、副研究員陳宇認為，俄烏衝突爆發至今已一年有餘，逐漸出現了能夠對話、走向談判的可能性，諸多國家和不少政要學者也已發出和平的聲音。

陳宇分析，接下來中方可能在兩個方向上努力，一是利用中方能和有關各方都進行對話、接觸的這樣一個比較「超然」的地位，以及中國作為聯合國安理會常任理事國的國際地位和影響力，為勸和促談、尋找共識發揮外交上的作用。

另一方面，陳宇指出，在未來俄烏衝突解決過程中，中方也可以發揮更多建設性作用，例如向包括烏克蘭在內的相關方提供人道主義支持，以及戰後重建等方面的工作。

萬青松強調，在俄烏軍事資源消耗殆盡，無法再發動新的進攻之前，雙方都不會做出較大的妥協，「倘若俄烏雙方都沒有軍事資源再去推動新的進攻，或許那時將引來真正的和談時機。」

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