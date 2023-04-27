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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平對話澤倫斯基「勸和促談」　陸媒揭10點不尋常細節

▲▼快訊／習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（合成圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（合成圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基在烏俄衝突後首次通話，雙方通話後接釋出善意，陸方將派出特使前往烏克蘭，烏克蘭也任命帕夫洛·里亞比金為新一任駐華大使。《北京日報》旗下自媒體「牛彈琴」從雙方對話中整理出10點不尋常細節，強調這通電話的「特殊性」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／CFP）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／CFP）

「應約」
按《新華社》報導，這次通話是中國領導人「應約」同澤倫斯基交談。應約，就是這次通話是應烏克蘭方面的請求。確實，我們看到，澤倫斯基多次表達通電話的願望，「現在，時機成熟，電話鈴響了。」

「感謝」
按《新華社》報導，習近平讚賞澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去（2022）年為中國公民撤離提供大力協助，「中國人講究恩怨分明，烏方的做法，中國人一直記在心頭，所以，在與澤倫斯基的通話中，中國領導人又表達了感謝，也對澤倫斯基的多次積極的對華表態予以讚賞。」

「尊重」
習近平對澤倫斯基說，「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展……。」尊重的是主權和領土完整，而且要相互，「這也是中國的一貫立場，其中的深意，我相信應該也不用多說。」

「勸和促談」
習近平告訴澤倫斯基，在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談；我相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。全世界這樣積極勸和促談的，估計也就中國了。

▲中國大陸與烏克蘭。（圖／CFP）

▲大陸將派出特使赴烏克蘭。（圖／CFP）

「光明正大」
習近平對澤連斯基說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事，中方所作所為光明正大。「既不也不更不」，反過來說，究竟誰在隔岸觀火？誰在拱火澆油？誰在趁機牟利？這就是藝術。

「沒有贏家」
習近平告訴澤倫斯基，對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家，對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。他接著還勸烏克蘭，要抓住契機，要對話談判解決，類似的話，勸過普丁，現在也勸澤倫斯基。

「中國特使」
習近平告訴澤倫斯基，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中國特使，將開始穿梭訪問了。比如，在中東，我們經常可以看到，中國特使到訪某某國，他們的訪問，除了加強中國與相關國家的關係外，也幫助敵對國家彌合分歧。所以，也就有了沙烏地阿拉伯和伊朗最終在北京的歷史性和解。

「烏方表態」
澤倫斯基的表態，也很有意思，除祝賀習近平再次當選外，還讚賞中國取得的非凡表現，同時，他說，中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮著巨大影響力；另外，澤倫斯基還說，烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啓烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。

中方的勸和促談，中國的巨大影響力，烏克蘭看在眼裡。至於一個中國政策，澤倫斯基也明白，中國的紅線在哪裡，他也明確作出了保證。烏克蘭和中國，還是要多合作，全面合作。

▲▼澤倫斯基在推特上表示，與習近平進行了一次有意義的長通電話。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）

▲澤倫斯基發推文稱，與習近平通了一個長時間而充實的電話。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）

「期待」
澤倫斯基和習近平通電話時，介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。有一點和普京一樣，都對中國的建設性作用表示歡迎。

「欣慰」
澤倫斯基通話完發推特，同樣的內容，烏克蘭文說一遍，英文說一遍，中文再說一遍，大致意思是，我同習近平通了一個長時間而充實的電話。我相信，此次通話，以及烏克蘭駐華大使的任命，將有力推動兩國關係的發展。

打完這通電話，澤倫斯基對中烏關係未來信心滿滿。新任命的駐華大使是烏克蘭前戰略工業部部長，部長擔任大使，多少也體現了烏克蘭發展對華關係的重視。我相信，澤倫斯基應該也是看到了中方的善意和誠意，在烏克蘭危機上，中國確實在努力勸和促談。

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