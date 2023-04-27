23歲新北女遭性侵「報案隔日失聯」　3天後成冰冷浮屍

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名23歲女子日前遭到性侵，她在母親的陪同下前往派出所報案，沒想到卻在報案隔日失聯，等到3天之後再次找到人時，她已經陳屍在環河北路堤外自行車道的淡水河畔。目前，女子的遺體已被冰存，檢警將擇日進行解剖，性侵的部分則會分案進行調查。

▲圖為新北市三重區環河北路堤外道路。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，女子4月18日在新北市永安北路一帶遭一名男子性侵，她向母親哭訴並表達輕生念頭，後來經母親勸慰，才同意前往派出所報案，但她的情緒仍十分不穩定；完成報案的隔日，女子晚間與母親通完電話之後便失聯了。

雖然母親警覺事情不對勁，立即報案協尋，然而，22日下午4時許就有民眾在新北市三重區環河北路堤外自行車道上，發現淡水河畔有一具浮屍，經確認死者就是失聯的女子。母親得知噩耗，一度哭到情緒崩潰。

檢警初步調查發現，女子的遺體並無外傷，不過，由於其母堅稱女兒生前曾遭到性侵，目前已先將遺體冰存，後續將擇日進行解剖，全案將朝輕生案件方向偵辦，性侵的部分則會另外分案調查。

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