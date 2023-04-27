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世界展望會助信義鄉地方媽媽　原鄉蔬菜月售120箱改善偏鄉經濟

▲南投縣政府與世界展望會攜手合作，行銷「原鄉蔬菜箱」照顧偏鄉弱勢家庭。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與世界展望會攜手合作，行銷「原鄉蔬菜箱」照顧偏鄉弱勢家庭。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣世界展望會長期紮根南投，透過發放助學金及營養扶助金、課後照顧、才藝學習、職涯發展、兒少安全維護、居家環境改善等方案，照顧超過4500名弱勢家庭兒童；縣長許淑華日前到水里學生中心關心孩子居住環境，了解展望會如何與部落媽媽打造「原鄉蔬菜箱」，希望藉由縣府與展望會的合作，提高弱勢經濟收益、改善生活品質，提升部落家長經濟能力。

許淑華於20日在展望會人員陪同下，參觀學童生活環境，並與展望會長李紹齡、台中思恩堂牧師杜明達聽取兒童資助計畫、水里學生中心、家庭培力計畫、「原鄉蔬菜箱」部分循環經濟生計方案等南投服務工作報告；信義鄉部落家長也特別贈送蔬菜箱，感謝許淑華的關心及展望會的照顧。

▲南投縣政府與世界展望會攜手合作，照顧偏鄉弱勢家庭。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府與世界展望會攜手合作，照顧偏鄉弱勢家庭。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，部分信義鄉國中學生就讀水里國中，單程交通即需1小時以上，有些學生下午4點就得趕車回家、無法上第8節課，在外寄宿又會衍生經濟支出及安全問題；展望會在水里鄉提供團體學生住宿服務已逾20年，提供安全的住宿環境，並有專業教師課後輔導、志工老師關懷食衣住行，舉辦才藝學習、生涯團體等活動，迄今已照顧648位孩子，目前水里中心照顧有29名國中生。

▲南投縣政府與世界展望會攜手合作，照顧偏鄉弱勢家庭。（圖／南投縣政府提供）

另為改善部落受助家庭經濟，展望會補助15戶家庭農業資材、雞隻與技術培力，輔導轉型為安全無毒種植，開發「原鄉蔬菜箱」、打造行銷通路，固定每週二結單、每週四出貨；從最初每月20箱，目前成長到每月120箱，以新鮮、安全、無毒的蔬菜箱，朝永續經營的生產方式邁進。

杜明達說，南投有非常多原住民，以及好山好水種植出的蔬菜，在展望會輔導下品質也越來越好；教會成員捐款認購，也是健康蔬食的受惠者，期待有更多機會跟南投合作，一起支持原鄉蔬菜箱。

許淑華表示，她當天上午先去水里國中慰問家中遇變故的學生，正好也是展望會照顧的孩子，了解到展望會給她的正面力量，讓她在學習、比賽各方面都有不錯的表現；而現下年輕人離鄉出外打拼、農村勞動力不斷減少，展望會的培力計畫也讓社區媽媽有更穩定的收入，他感謝展望會數十年來對弱勢的付出與關心，希望結合他們的經驗吸引青農返鄉、照顧更多偏鄉孩子。

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