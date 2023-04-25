全人醫療進偏鄉　花蓮慈院攜手南山打造「無圍牆醫院」

▲花蓮慈院與南山人壽、秀林鄉衛生所、秀林鄉景美村合作舉辦整合式篩檢活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與南山人壽慈善基金會舉辦整合式篩檢活動，提供包含四癌篩檢、胸部X光、新冠疫苗接種等衛教服務，帶領村民做體適能運動帶動跳和設立居家安全宣導攤位讓民眾諮詢。

花蓮慈院副院長許文林表示，花蓮慈院是全台唯一承辦衛生福利部中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」的醫療院所，長期關注偏鄉醫療資源不足問題，這次與「南山原鄉關懷列車計畫」合作，推行整合照護，把全人醫療推廣到更多山地和離島地區。

▲▼整合式篩檢提供包含四癌篩檢、胸部X光、新冠疫苗接種等衛教服務。

「全人整合醫療包括預防、篩檢、治療、追蹤、復健，在現場一次提供給大家！」去年七月起，花蓮慈院每隔一至二個月就會在秀林鄉舉辦篩檢，日前，花蓮慈院癌篩及醫事團隊再次帶著篩檢服務前進景美村。許文林副院長指出，花蓮慈院近年投入智慧醫療領域，致力於打造「無圍牆醫院」，藉由資訊科技的力量逐步改善偏鄉就醫可近性，積極發展遠距醫療、智慧藥箱等項目與利用巡迴車，以便利更多有醫療需求的民眾。

由於村落青壯年人口外移嚴重，長者與婦幼人口比例高，且當地醫療大多仰賴衛生所，為消弭偏鄉部落的醫療不平等，南山原鄉關懷列車與花蓮慈院合作，提供志工支援和捐款。

南山人壽慈善基金會執行長周佳蓉表示，透過醫療協助和健康促進，與各機構攜手擴大舉辦篩檢和衛教活動，期望繼續深耕部落健康照護團隊，改善偏鄉資源不足的問題，讓這輛原鄉關懷列車能順利前往每個需要的地方！

▲花蓮慈院牙科部醫師為民眾檢查口腔。

整合式篩檢活動共計服務超過三百人次，服務項目涵蓋口腔篩檢、大腸癌篩檢、子宮頸抹片檢查（子宮頸癌篩檢）、乳房攝影（乳癌篩檢）、胸部X光、B肝及C肝篩檢、成人健康檢查、施打新冠疫苗，相當全面，因此吸引了不少村民前往。有的民眾攜家帶眷，一起來接種新冠疫苗，也有民眾跟鄰居好友相約前來，在排隊等待篩檢的過程裡，還邀請專業教練在座位前帶動大家做有氧運動，讓村民們都能「越動越健康」！景美村村長田廣增感謝花蓮慈院團隊於村內設點篩檢，「用愛心做貼心事」，讓村落裡許多行動不便的長者，能免於前往大醫院的舟車勞頓，也提高村民的篩檢意願。

花蓮慈院醫事室副主任張菁育表示，2023下半年，花蓮慈院將持續安排秀林鄉篩檢村落走透透，並與護理部、復健科合作衛教和健康促進，依照偏鄉需求擴大服務項目，如肌少症篩檢、B肝及C肝篩檢、義診等，並結合慈善資源完善服務內容與提升服務品質，拉近城鄉醫療資源的差距，歡迎對於偏鄉有熱忱的機構及志工一起參與，造福偏鄉地區更多就醫不便的民眾。