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「蹲點‧台灣」鼓勵大學生勇於挑戰　活動報名至4／23截止

▲「蹲點‧台灣」鼓勵大學生勇於挑戰　活動報名至4／23截止。（圖／中華電信基金會提供）

▲台師大蹲點學生於台東卡大地布部落帶領《GPS部落尋寶趣課程》。

圖、文／中華電信基金會提供

中華電信基金會專為大學生舉辦「蹲點‧台灣」活動，目前正熱烈招募暑期偏鄉駐點團隊，活動報名進入最後倒數，凡有心體驗在地生活、探索自我、跨出舒適圈、培養多元斜槓能力的大學在校生，不限碩博士或就讀科系均可兩人組隊報名參加。

與一般志工活動不同，「蹲點‧台灣」要求參與學生在社區生活15至20天，需自行發掘在地需求、發想結合自身專長的服務與記錄方案，並與社區據點合作實踐；將志工服務與打工換宿結合，讓大學生在服務中實習、在探索中成長，更從中獲得影像紀錄、社群行銷、企劃方案等跨領域的斜槓能力。

臺灣師範大學地理系的簡語萱、陳于晴，因參與「蹲點‧台灣」來到台東卡大地布部落，發揮地理系專長為學童設計「GPS部落尋寶趣」，將地理教學結合部落舊地名，深具文化教育意義；同時為能完整記錄蹲點過程，兩人堅持每天剪輯一支蹲點日記短片，讓自己從剪片菜鳥到熟悉上手，陳于晴表示這是「非常珍貴的自我歷練、自我成長，讓自己的軟實力進一步提升，也是跨領域的實踐」。2022年雖遭遇新冠疫情，參與學生仍突破時空阻隔，透過數位雲端科技自製社群媒體聊天機器人、教長輩繪製LINE貼圖、製作社區地方誌等等，協助社區持續推廣在地文化並保持充沛活力。

近期有媒體發布「企業最愛大學生」調查，發現「解決問題」、「抗壓性與韌性」以及「人際溝通」為企業最看重，建議大學生應於在學期間培養的重要能力；並有六成企業雇主認為「跨領域專長」為招聘時的主要考量因素，而「蹲點‧台灣」活動則讓大學生有機會獲得多面向、跨領域的訓練。

「蹲點‧台灣」活動由中華電信基金會和國立政治大學廣播電視學系共同舉辦，自2009年起，每年均有數百位大學生組隊報名，競爭激烈；累計至今已有全台超過40校80科系近六百位大學生投入，走遍全台近90個據點，累積數萬張記錄影像，為在地寫下珍貴故事，也為台灣永續發展鋪路。2023年第十四屆「蹲點‧台灣」活動招募進入倒數階段，歡迎有志大專青年組隊報名參加，活動詳情請見官方網站，或上網搜尋「蹲點台灣」。

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