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展現綠色行動力關懷弱勢　行動支持淨零舉辦在地小農市集

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月22日為世界地球日，為響應環境保護、關懷地球生態及實踐綠色生活的理念，奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，鼓勵民眾購買在地、當季農產、食材，特於25日中午12時，在奇美醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。

活動邀約多所身障庇護機構以手作小物共同參與，讓弱勢族群走出戶外接觸人群，並邀請身障青年現場演奏炒熱氣氛，大家以實際行動關懷並支持弱勢，展現淨零永續的決心。

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▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院辦理世界地球日已有多年，每年會以不同形式舉辦各項系列活動，2022年的小農巿集受到大家的熱切好評，讓忙碌的醫護人員利用中午休憩時間，走出醫院大樓用行動參與市集，結合在地、當季、健康、營養的食材，務實地讓同仁學到、買到、吃到，以多面向方式增進同仁對「食」事的深度和廣度，為環境保護盡一份心！

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院林宏榮院長表示，醫院的人員很多都出身於農家，有時也會將自家耕種的農產品分享給大家，25日藉由小農市集的活動，讓大家在忙碌之餘，採購健康新鮮的蔬果及環保商品，增添環保意識，以綠色消費行動支持友善環境商品，為環保永續善盡自己的心力。同時強調奇美醫院不僅在醫療服務不遺餘力，環保意識更是不落人後！邀請大家共同響應小農市集活動，為環保永續共盡一份心力。

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉山銀行雲嘉南區召集人蘇建銘協理表示，玉山銀行已是第2年參加奇美醫院小農市集活動，非常開心與感佩活動的規劃，現場也購買在地、當季、健康、營養、無毒、自然的新鮮農產品，以綠色消費實際行動支持友善環境商品，幫助弱勢團體，落實玉山銀行「綠色生活、永續未來」的目標，並邀請大家以實際行動〝作伙〞來參與。

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院營養科主任劉美媛表示，此次小農市集邀請到22家攤商，販售項目除了有春季盛產的蔬果外、還有自種的咖啡、綠色植栽、及自己手做食品並將家中沒有用到二手物資販售給其他有需要的人使用，增加物資再利用的綠色實踐活動，奇美醫院希望透過醫院人員分享自家栽種的農產品互惠，推廣在食材及當季食材的概念，將自種的蔬果及綠色植栽等親自販售，從種的、吃的、用的藉以秉持友善土地、環保減塑的精神，利用環保教育推廣活動加強大家環境保護意識，並安排環保猜題送植栽活動，增添活動的豐富性也帶領醫護人員及民眾從生活中落實綠色生活。

▲奇美醫院與玉山銀行再次聯袂，在醫院第二醫療大樓西側走廊至白宮餐廳外側走廊舉辦「小農市集」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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