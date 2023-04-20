南投老農職業傷害就醫復健困難　扶輪社捐偏鄉復健設備

▲國際扶輪社捐贈南投偏鄉復健設備，提供可近性物理治療服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中省都扶輪社長賴柄源日前代表國際扶輪社，捐贈一批復健醫療設備給南投縣信義鄉，提供偏鄉民眾可近性物理治療服務；縣府秘書長洪瑞智感謝國際扶輪社響應公益、造福社會大眾，期盼藉此拋磚引玉，喚起各界共同關懷，挹注資源擴大偏鄉醫療服務能量。

縣府17日在信義鄉衛生所舉行「國際扶輪社關心南投偏鄉民眾健康捐贈復健醫療設備」儀式，由洪瑞智主持，縣議員陳淑惠、王秋淑、全文才、信義鄉秘書胡錦龍、信義鄉民代表會副主席谷明耀、國際扶輪3461地區地區總監楊迺津、A1分區助理總監柯淑華、美國Amityville扶輪社暨紐約台商會會長江明信、台中扶輪社前總監賴光雄、台中文心扶輪社社長劉東嶽、台中市政扶輪社社長謝易愷、台中向上扶輪社社長當選人詹詠薇、台中文教扶輪社秘書張義煒、台中大新扶輪社社長賴玉寶都出席觀禮，衛生局長陳南松、信義鄉衛生所主任史皓偉也列席。

洪瑞智表示，南投縣人口截至今年2月計47萬9404人，其中65歲上9萬6910人，佔總人口數20.21%，是全國第四老化的城市，僅次於嘉義縣、臺北市及雲林縣，已達世衛組織定義之「高齡社會」（達到14％），且以農立縣，農民長時間農耕常造成身體傷害，加上幅員遼闊、醫療資源不足、交通不便，使得民眾就醫復健益顯困難。

賴柄源說，去年拜訪衛生局了解偏鄉民眾需求後，特規劃「南投縣信義鄉衛生所復健站復健設備購置及農務疾病傷害預防計畫」，提供上下肢手腳連動訓練機、溫熱振動治療儀、獨立式中頻向量干擾儀、熱敷箱、烘乾機、自動體外心臟電擊去顫器、車用無線對講機等復健儀器及急救設備，減少民眾舟車勞頓，可就近使用復健資源。

陳南松指出，考量原民鄉信義、仁愛民眾一旦有物理治療需求，常因交通不便利性而延遲或未就醫，嚴重影響就醫權益；他感謝賴柄源偕同友社共同提出本計畫，後續也將責成衛生局持續追蹤這項計畫服務狀況，衛生所醫師、物理治療師、護理師等將持續在地方辦理教育訓練及宣導，預防民眾務農傷害。