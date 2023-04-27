7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

▲海瑞摃丸韓式炒飯。（圖／記者朱祖儀攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣超商林立，提供的美食相當多元，不時也會推出新品。近日7-11推出一款「海瑞摃丸韓式炒飯」，特殊台韓風味吸引網友注意，就有人笑說「一個飯糰讓新竹人和南韓人都沉默了」。另外，也有人分享真實口感，指出吃起來滿驚豔的，整體有點辣辣的，認為喜歡重口味的人可以買來吃吃看。

為響應世界地球日，7-11推出「低碳植米飯糰」，分別有「石安牧場溏心蛋飯糰」以及「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」2種口味，後者是使用韓國直輸辣醬與摃丸炒飯，再拌入麻油，一顆售價45元，特殊口味吸引不少網友好奇，「滿喜歡海瑞摃丸的，我們家久久會團購一次，但不知道做成飯糰好不好吃」、「到底怎樣把摃丸跟韓式炒飯連結的？」

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一名網友就在Dcard分享，自己是在新竹長大的在地人，對於摃丸的標準比其他縣市的人還要高，吃完這次的新品之後，覺得摃丸的口感稍硬，肉汁比較少，猜測有可能是受到包材以及製程的影響；至於炒飯感覺是混了玉米以及韓式辣醬的拌飯，辣度大約是小辣，口感是御飯糰的口感，如果想試試看的人可以買來嘗鮮。

另外，也有一篇文章好奇「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」的口感，許多網友回應，「我剛剛吃覺得還不錯欸」、「早上才吃的，超好吃，喜歡辣又重口味的人一定要買」、「不錯，稍微辣辣的」、「我吃了，味道大概是泡菜炒飯吃到一半，突然咬到一顆摃丸的感覺」、「昨天吃了新的摃丸飯糰，雖然摃丸跟韓式炒飯沒有搭在一起的感覺，可是我覺得超好吃的，摃丸好吃、飯也好吃，會回購的那種」、「吃過了，一顆45塊，裡面有泡菜，介於不辣~微辣間，怕辣的人建議買個飲料或牛奶搭配，吃完後手會油油的」。

▲有網友買來嘗鮮。（圖／翻攝自Dcard）

但也有些人認為不符合口味，「我今天吃了！覺得吃起來有一點鹹」、「吃了！不能說很難吃。但摃丸跟飯無法融合在一起」、「整體口味還不錯，跟海帶芽鮭魚比較起來，會比較油一些，但還是海帶芽鮭魚對我來說比較適合當早餐，相對清淡好吃」。