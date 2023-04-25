聯華彰化廠大火…小7御飯糰等60種產品全出自這裡！2廠區啟動支援

▲聯華食品彰化生鮮廠製作7-11共60種產品。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅、黃資真／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠25日清晨6時30分許發生火警，22人受困，目前累計7死。事實上聯華食品為製造知名零嘴可樂果、元本山海苔的老字號食品廠，為增加產量持續擴廠，此次火災地點是2002年啟用的彰化鮮食廠，專門製造7-11御飯糰等60種產品。

聯華食品創辦人李國衡於1951年在台北市迪化街創設，1968年轉型成食品製造加工業，並在1970年成立資本額300萬元的「聯華食品工業股份有限公司」。

▲聯華食品彰化生鮮廠製作711超商共60種產品。（圖／民眾提供）



1971年，聯華推出首支由國內廠商自行研發的休閒食品「可樂果」，幾十年來再推出家家戶戶喜愛的元本山海苔、卡迪那、萬歲牌堅果等。為了因應產量大增，陸續在基隆、中壢跟彰化設廠。

其中，發生火災的彰化生鮮廠在2002年啟用，專門做7-11便當、御飯糰、麵包等60種產品，目前廠商正在盤點中，另外2個廠區也會啟動跨廠支援。

▲彰化聯華工廠大火。（圖／記者許權毅攝）



聯華聲明如下：

有關本公司彰化廠於112年4月25日上午6時許發生火災，目前火勢已撲滅，受困人員（22人）已全數救出，並送醫救治中，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。

初步判斷起火原因疑為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識中；目前對公司營運影響評估中，本公司有另外2廠區，已啟動跨廠支援。此外，因公司有投保相關保險，已通知保險公司，相關財損皆會由保險公司進行理賠。