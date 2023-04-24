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大陸 大陸焦點 特派現場

總裁王令麟體驗「中國V谷」AI科技　東森打造世界華人網路直播學院

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟參訪湖南廣電和馬欄山AI智能科技。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

東森集團總裁王令麟日前回湖南老家祭祖，同時參訪前總統馬英九剛拜訪過的湖南電視台節目生產基地「七彩盒子」，目前是大陸最大的攝影棚。王令麟一行也走訪號稱「中國Ｖ谷」的馬欄山視頻文創產業園，了解最新AI智能科技，比如縮小版ＳＮＧ傳送器、各類虛擬棚，以及AI智能播氣象和新聞等創新服務，王令麟也分享交流心得，自己此行是超前部署，著眼於大陸優秀AI技術，期待未來有更多交流合作。

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟參訪湖南廣電節目生產基地「七彩盒子」。（圖／記者任以芳攝）

大陸湖南廣電集團是全大陸最賺錢電視台之一，前總統馬英九日前到訪湖南衛視最新節目生產基地「七彩盒子」，參加《聲聲不息》錄製現場，引起兩岸廣泛關注。

東森集團總裁王令麟、東森新媒體ETtoday副董事長兼社長馬詠睿等一行前往參訪湖南廣電集團，由湖南廣電集團董事長張華立、芒果超媒總經理梁德平、湖南省台辦等人陪同。

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南廣電節目生產基地「七彩盒子」日內景、夜外景。（圖／記者任以芳攝、湖南廣電提供）

歷時6年打造的「七彩盒子」依山而建，從空中俯瞰像一把倚靠在馬欄山上的巨型小提琴。「七彩盒子」建築體涵蓋「未來藝術中心」、5個攝影棚、1個劇場七個盒子組成，夜晚有七種不同燈光，是亞洲最大的長視頻攝影棚集群，去年11月第14屆金鷹電視藝術節在此舉行，聲名大噪。

進入「七彩盒子」其中一個攝影棚，也是馬前總統當天參與錄製節目的現場。現場介紹攝影棚高度有26米，湖南廣電自行採購吊掛系統、音箱聲控等設備，同步納入專業的聲學設計。「七彩盒子」目前是全大陸最大、以長視頻為主的融媒體節目製作播出的影視基地。

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟參觀「七彩盒子」攝影棚。（圖／記者任以芳攝）

王令麟問，「都是湖南自己設計的嗎？」解說員回答，「我們自己採購，由獲得國際金獎的德國HPP公司設計，上海同濟大學建築設計研究院建築設計，湖南省第六工程有限公司承建，項目總用地面積約120畝，總建築面積22.7萬平方。」

王令麟回應，「我們（集團）台灣也在做一模一樣，也是26米高，可以容納5000人（攝影棚）。」

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟體驗趣味互動AI科技。（圖／記者任以芳攝）

解密完「七彩盒子」由來，王令麟一行參訪湖南廣電旗下新媒體平台芒果TV，大門口螢幕顯示當日播放前10名榜單，資料傳輸採取「時時」更新。仔細觀看前五名收視，第一名《聲聲不息寶島季》近期也紅到台灣，芒果超媒今年獨播劇《去有風的地方》已在全球190個國家及地區播放。

芒果ＴＶ融媒體也展示趣味互動科技，貴賓拍照打印「客製化」專屬會員卡，DIY卡片造型後，大約50秒到1分鐘內製作完畢。王令麟親自體驗後分享，「很有意思，值得學習，AI智慧充分運用。」

▼東森集團總裁王令麟與東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿十分看好未來AI科技應用趨勢。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟一行參訪「中國V谷」-馬欄山視頻文創產業園。（圖／記者任以芳攝）

緊接著，王令麟一行前往號稱「中國V谷」-馬欄山視頻文創產業園，這裡原本是老舊「城中村」搖身一變成為大陸第一家國家級廣播電視產業園、國家文化和科技融合示範基地，包含雲計算、大數據、AI、區塊鏈、元宇宙等科技應用。

解說員介紹，「為何這邊叫馬欄山，相傳三國時期，關羽戰長沙在此圈地養馬，因此得名馬欄山。該產業園落成後，2021年影片節目生產時長約2230小時，節目總數大約是300部，全年稅收30.16億元人民幣。」

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟體驗多變虛擬攝影棚。（圖／記者任以芳攝）

馬欄山也引入AI影片分析、AI語音識別技術、雲計算等內容生產需求，科技裝備也不斷進步，王令麟親自體驗虛擬棚技術，多達30多種不同場景，一秒就能更換。

影像傳輸設備也有突破，過去大型直播現場仰賴SNG車，「馬欄山盒子」實現攜帶輕量化，透過5G天線，就能達到直播效果。

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟實際了解大陸AI機器人報氣象。（圖／記者任以芳攝）

近年不斷被討論的AI播新聞和氣象，馬欄山也自行研發一套專屬系統，首先取得湖南廣電主播群的「聲音權」，進行AI程式設計，輸入相關文字報導內容，AI主播就能自動播報今日新聞和氣象，聽眾還能自行「選聲」收聽。

參訪完馬欄山影視園區後，王令麟也表示，「馬前總統是我的（湖南）鄉長，這次帶50個學生來參訪不夠，未來要帶更多的台灣學生交流，親眼來看大陸不一樣發展，讓年輕人有多元發展舞台。」

王令麟同時指出，東森集團近期斥資三億美金建立上海總部，希望打造世界華人企業總部，同步成立世界華人網路直播學院，並且強調此行赴陸是「超前部署」，也充分瞭解大陸近年培育許多優秀AI技術，著眼未來期待兩岸有更多交流合作。

▼東森集團總裁王令麟一行參訪馬欄山園區規劃（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖南,東森集團總裁,王令麟,七彩盒子,湖南廣電,芒果TV,AI 。（圖／記者任以芳攝）

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