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小7第6711店「千塘門市」曝光！打造「均一價59元專區」還有果汁吧

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲7-11第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園，將於4/29開幕，外觀以「綠芽」為設計理念，內部許多專區都是首次設立，像是「均一價專區」讓消費者能用59元買到日系生活用品；還首次引進百貨飾品專櫃，更有冷藏紅酒專區、寵物專區、果汁BAR等，打造多元採買需求。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲首度設置「均一價專區」，讓消費者能用59元買到日系生活用品。

「千塘門市」位在桃園市觀音區草漯重劃區，是桃園航空城新興發展區，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業董事長高秀玲親自與團隊共同規劃，象徵重視在地深根，並主打「生活風格提案」、「多元複合體驗」、「綠色消費生活」三大消費體驗。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲門市內部設計，由OPEN!家族換新裝登台。

門市內部設計，是全新OPEN!家族展演舞台，包括OPEN將、Please美眉、LOCK醬等7個人氣角色，都換上新裝，更首次邀請時尚代表雪玲兔波波帶著雪兒，加入共同歡慶OPEN!家族18歲，整合創新展演肖像，將OPEN!家族18周年打造成歡樂時尚派對。

由於業者觀察，草漯重劃區是新興發展區域，社區消費者需要的生活服務多樣化，因此首度在門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」、「百貨飾品專櫃」專區等。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲「全球選物專區」集結保養、香氛等，超過500個品項。

「全球選物專區」集結全球人氣飲品零食、東南亞名物、美髮美體、保養、香氛、麵食、糕點等類別，超過500個品項，增加消費者逛遊體驗。「均一價生活用品專區」引進高使用率的日系生活用品，主要有廚房、衛浴、收納等三大類生活小物，均一價59元販售。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲「百貨飾品專區」還首度引進百貨Lotin飾品專櫃。

而「百貨飾品專區」還首度引進百貨Lotin飾品專櫃，有手鍊、項鍊、戒指等，創造肖像主題與節令話題，並以親民價格販售，讓所有消費者享受時尚樂趣。此外還有「精品巧克力專區」、「寵物生活專區」、「冷藏紅酒專區」滿足多元需求。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲「OPEN!MART」則販售產地蔬果、冷凍、調味等。

門市的「OPEN!MART」則販售產地蔬果、冷凍、調味等，三大類別多達600項商品，蔬果也多採獨家小規格包裝，適合小資族一餐份量，4/29~5/16更有指定生鮮蔬果「任選2件95折、3件88折」優惠。冷凍部分設有4門冷凍冰箱、2台大型臥式，讓餐飲選擇更豐富，包括肉品、水產、個人化餐點、療癒甜點、即食料理、素蔬食等類型。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲▼「天素地蔬專區」提供百款低碳蔬食。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

「天素地蔬專區」提供百款低碳蔬食，素食者也能找到適合自己飲食習慣的商品。「果汁BAR」則販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，並與聖德科斯合作引進現打飲品綠拿鐵、優格飲。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲「果汁BAR」則販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品。

千塘門市還攜手Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K•Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒BAR、現烤哈燒專櫃等，超過10種複合生活體驗，提供在地顧客全天多樣化豐富生活。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲▼「千塘門市主打生活風格提案、多元複合、綠色消費生活三大消費體驗。（圖／統一超商提供）

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

為慶祝第6711店「千塘門市」開幕，7-ELEVEN自4/28~5/3，OPEN POINT會員購買指定商品單筆結帳金額滿222元，立刻折22元；滿888元折88元，消費金額滿888再送日用品兌換券。另還有限量「OPEN! 18周年隨取卡」，單張售價1000元，最高有機會刮中6711元面額，購買隨取卡額外加贈刮刮卡可參加集字趣及抽大獎活動，有機會將精品包、OPEN!18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。

▲▼7-11（7-ELEVEN）第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

▲7-11第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／統一超商提供）

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